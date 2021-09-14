Черкасский "Азот" Фирташа отозвал иск относительно квот на импорт удобрений
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ЧАО "Азот" отозвал иск к Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) и Минэкономики относительно введения квот на импорт азотных удобрений.
Как сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко в Telegram, Шестой апелляционный административный суд закрыл соответствующее производство.
"Таким образом, квот на импорт азотных удобрений не будет", – написал он.
По словам министра, такое решение суда является долгожданным и положительным для всего аграрного сообщества, а нецелесообразность и бессмысленность введения таких квот понял и сам истец.
"Я неоднократно подчеркивал, что Минагрополитики против любого квотирования импорта удобрений. Оно уничтожает справедливую конкуренцию, позволяет монополизировать рынок удобрений и приводит к увеличению их стоимости. Такую позицию наша команда будет отстаивать и дальше!" – подытожил Лещенко.
Напомним, черкасский "Азот" входит в азотный бизнес холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа.
Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) в августе 2019 года возбудила специальное расследование в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта.
В 2020 году Окружной админсуд открыл производство по иску "Азота" к Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) Минэкономики из-за отказа вводить квоты на импорт минеральных удобрений в Украину.
Ранее Антимонопольный комитет Украины признал холдинг Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений в Украине, однако окончательное решение по этому делу до сих пор не вынесено.
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