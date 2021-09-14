Черкасский "Азот" Фирташа отозвал иск относительно квот на импорт удобрений

ЧАО "Азот" отозвал иск к Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) и Минэкономики относительно введения квот на импорт азотных удобрений.

Как сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко в Telegram, Шестой апелляционный административный суд закрыл соответствующее производство.

"Таким образом, квот на импорт азотных удобрений не будет", – написал он.

По словам министра, такое решение суда является долгожданным и положительным для всего аграрного сообщества, а нецелесообразность и бессмысленность введения таких квот понял и сам истец.

"Я неоднократно подчеркивал, что Минагрополитики против любого квотирования импорта удобрений. Оно уничтожает справедливую конкуренцию, позволяет монополизировать рынок удобрений и приводит к увеличению их стоимости. Такую позицию наша команда будет отстаивать и дальше!" – подытожил Лещенко.

Напомним, черкасский "Азот" входит в азотный бизнес холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) в августе 2019 года возбудила специальное расследование в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта.

В 2020 году Окружной админсуд открыл производство по иску "Азота" к Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) Минэкономики из-за отказа вводить квоты на импорт минеральных удобрений в Украину.

Ранее Антимонопольный комитет Украины признал холдинг Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений в Украине, однако окончательное решение по этому делу до сих пор не вынесено.