Украина введет пошлины на цемент из Турции

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила применить сроком на пять лет окончательные антидемпинговые пошлины на импорт в Украину цемента из Турции, размер которых в зависимости от производителя составит от 32,64% до 50,54%.

Согласно сообщению в газете "Урядовый курьер", такое решение МКМТ от 2 сентября, принятое после рассмотрения жалобы украинских производителей цемента, вступит в силу через 30 дней после публикации, передает Интерфакс-Украина.

В документе указывается, что МКМТ отвергла предложения ряда турецких производителей о добровольных письменных обязательствах про пересмотр их цен.

Согласно данным Госстата, импорт в Украину клинкеров цементных и портландцемента, классифицируемых согласно УКТВЭД по кодам 2523 10 00 00 и 2523 29 00 00, в первом полугодии 2021 года составил соответственно 42,29 тыс. тонн на $1,73 млн (все из Турции) и 237,69 тыс. тонн на $11,77 млн (доля Турции соответственно 97,2% и 95%).

Отметим, расследование по делу МКМТ начала в сентябре 2020 года по заявлению крупнейших производителей цемента: ЧАО "Дикергофф Цемент Украина" (немецкий Dyckerhoff GmbH), ЧАО "Кривой Рог Цемент" (Concorde Capital Игоря Мазепы), ЧАО "Николаевцемент", ПАО "Подольский цемент" (оба входят в международную группу CRH) и ПАО "Ивано-Франковскцемент".

Турецкие производители – единственные импортеры цемента в Украину (не считая Болгарию с ее 2,9% в структуре импорта). При этом их доля в структуре потребления в нашей стране не превышает 5%. В то же время, они выполняют важную функцию – сдерживают резкий рост цен в результате картельного сговора.

Летом 2019 года МКМТ ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт цементного клинкера и портдцемента из России в размере 114,95%, из Беларуси – со ставкой 57% и Молдовы со ставкой 94,46%. Импортеры этих стран ушли с украинского рынка. Их доли заняли украинские производители, которые сейчас занимают 95% рынка, и турецкие компании.

По данным Минэкономики, в 2019 году и в первой половине 2020 года рентабельность продажи цемента на внутреннем рынке выросла на 800% по сравнению с 2018 годом, а за первое полугодие 2020 года – этот показатель увеличился еще на 520%.

Рост рентабельности произошел на фоне роста украинскими производителями цен на на внутренний рынок: на 30% в 2019 году, сразу после введения пошлин против РФ, БЛеларуси и Молдовы, и еще на 35% в первом полугодии 2020-го.

При этом объемы продаж украинских производителей на внутренний рынок в 2019-2020 годах выросли на 11,14%.