SpaceX довела количество спутников для системы глобального интернета до 1789 штук
Новини БізнесЦензор Технології
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на полярную орбиту партию из 51 мини-спутника, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink,
Как передает БизнесЦензор, об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.
"Вывод 51 спутника Starlink подтвержден", – говорится в сообщении.
Deployment of 51 Starlink satellites confirmed— SpaceX (@SpaceX) September 14, 2021
Запуск был осуществлен с базы Космических сил США в Ванденберге (штат Калифорния) в 20:55 в понедельник по времени Западного побережья США (во вторник в 06:55 по Киеву).
Это уже 31-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 1789 космических аппаратов, сообщает Интерфакс-Украина.
В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
Тем временем многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в десятый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
Будь ласка, зачекайте...