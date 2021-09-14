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SpaceX довела количество спутников для системы глобального интернета до 1789 штук

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SpaceX довела количество спутников для системы глобального интернета до 1789 штук

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на полярную орбиту партию из 51 мини-спутника, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink,

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщила компания SpaceX в Twitter.

"Вывод 51 спутника Starlink подтвержден", – говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с базы Космических сил США в Ванденберге (штат Калифорния) в 20:55 в понедельник по времени Западного побережья США (во вторник в 06:55 по Киеву).

Это уже 31-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 1789 космических аппаратов, сообщает Интерфакс-Украина.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Тем временем многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в десятый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Автор: Юлiя Недашківська
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