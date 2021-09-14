Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно для мониторинга Черного и Азовского морей

Украина получила от Бельгии научно-исследовательское судно "Бельгика", которое позволит Украине возобновить исследования и усилить экологический мониторинг Черного и Азовского морей, поможет успешно внедрять Директивы ЕС по морской окружающей среды. Также запланированы совместные украинско-бельгийские научные исследования как в Черном, так и Северном морях.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Судно исследовало почти 1 млн км моря и провело более тысячи научных кампаний, усовершенствовали знания бельгийцев о моря. Этот корабль, который является плавучей лабораторией, был флагманом бельгийской морской науки в течение 37 лет. Бельгия с грустью прощается со своим научно-исследовательским кораблем "Бельгика". Однако я очень рад, что судно получит вторую жизнь благодаря нашему сотрудничеству с Украинским научно-исследовательским центром экологии моря", - заявил государственный секретарь по вопросам восстановления и стратегических инвестиций, ответственный за научную политику, заместитель министра экономики и труда Бельгии Томас Дермин.

Далее судно начнет свой путь из порта Зебрюгге, Бельгия, в Одессу. На пути в 8600 км ученые оценят наличие плавучего мусора, отберут пробы морской воды и донных отложений для проведения уникального скрининга на десятки тысяч веществ-загрязнителей и микропластика, а также выделят ДНК из окружающей среды, чтобы оценить биоразнообразие и анализ распространения генов устойчивости к антибиотикам у морских микроорганизмов.

Ожидается, что судно прибудет в Украину в октябре 2021 года. Здесь оно получит новое имя и начнет свою деятельность в Черном и Азовском морях.