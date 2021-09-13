Xiaomi начала блокировать работу смартфонов в оккупированном Крыму

Китайская Xiaomi начала удаленно блокировать работу смартфонов, которые против воли компании были нелегально ввезены и использовались на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане или Крыму.

Как отмечает Global Times, в этих регионах у компании нет представительств и официально ее продукция там не продается, а экспортная политика Xiaomi не позволяет клиентам экспортировать какие-либо продукты в эти подсанкционные страны, передает AIN.

На форуме XDA-Developers пользователи предполагают, что блокировка распространяется только на устройства, активированные непосредственно на запрещенной территории, и не касается смартфонов, активированных перед ввозом.

Если же устройство достали из коробки и впервые активировали в одном из подсанкционных регионов, то, скорее всего, при подключении к сети оно "превратится в кирпич".

"Политика Xiaomi не разрешает продажу этого продукта или его предоставление на территории, на которой вы пытались его активировать. Пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцами для дополнительной информации", - говорится в сообщении экране заблокированного устройства.

Некоторые СМИ объясняют решение Xiaomi по блокировке смартфонов "юрисдикцией длинных рук" США, предполагая, что Вашингтон оказывает давление на китайскую компанию, чтобы она заблокировала работу телефонов, используемых в странах и регионах, на которые действуют санкции.

В ответ Xiaomi заявила, что "временно" заблокировала некоторые смартфоны, чтобы предотвратить и расследовать потенциальную контрабанду, которая ущемляет информационную безопасность пользователей и права потребителей.

Отмечается, что в условиях использования Xiaomi четко указано, что покупателям запрещается экспортировать телефоны в определенные регионы. Однако там не указівается, что компания будет блокировать телефоны, экспортируемые в эти регионы.

"Покупатель не будет экспортировать какие-либо товары, приобретенные у продавца, в какую-либо страну, территорию или куда-либо, если это запрещено законами об экспортном контроле. Запрещенные страны и территории включают Кубу, Иран, Сирию, Северную Корею, Судан и Крымский регион", - говорится в пункте 14.2 пользовательского соглашения.