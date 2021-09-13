"Интерпайп" Пинчука выплатит дивиденды на $230 миллионов

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" в первом полугодии 2021 года задекларировала дивиденды на сумму $230 млн.

Согласно промежуточной отчетности компании, за указанный период дивиденды на $190 млн уже выплачены, сроки выплаты оставшихся $40 млн не уточняются, передает Интерфакс-Украина.

При этом в первом полугодии 2020 года дивиденды не декларировались и не выплачивались.

"Интерпайп" также сообщил, что в январе-июне 2021 года привлек $300 млн от заимствований, в то же время выплатил $6,47 млн, тогда как в январе-июне 2020 года заимствования отсутствовали, а выплаты по ранее привлеченным долгам составили $121 млн.

Чистая прибыль "Интерпайпа" в первом полугодии 2021 года составила $29,43 млн, что в 3,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года. EBITDA "Интерпайп" в январе-июне текущего года снизилась на 25,4% – до $111,21 млн при уменьшении выручки на 1,7% – до $460,47 млн.

Как сообщалось, в мае трубно-колесная компания (ТКК) "Интерпайп" объявила об успешном размещении новых еврооблигаций на сумму $300 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 8,375% годовых.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Конечным собственником Interpipe Limited является бизнесмен Виктор Пинчук.