СБУ обнаружила коррупционную схему на Львовской таможне на 2,7 миллиона
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Служба безопасности Украины прекратила функционирование коррупционной схемы, организованной должностными лицами таможенного поста "Яворов" Львовской таможни.
Как сообщает пресс-центр СБУ, фигуранты дела систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые ввозились в Украину.
"В случае отказа таможенники угрожали бизнесменам искусственными препятствиями и затягиванием процесса оформления.В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали многочисленные факты получения взяток на таможне. По предварительной информации, из-за коррупционной схемы фигурантов только с июля этого года государственный бюджет недополучил 2,7 млн грн," – сказано в сообщении.
Сейчас двум должностным лицам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия. Устанавливается причастность других должностных лиц таможенного поста к коррупционной деятельности.
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