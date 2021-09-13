СБУ обнаружила коррупционную схему на Львовской таможне на 2,7 миллиона

Служба безопасности Украины прекратила функционирование коррупционной схемы, организованной должностными лицами таможенного поста "Яворов" Львовской таможни.

Как сообщает пресс-центр СБУ, фигуранты дела систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые ввозились в Украину.

"В случае отказа таможенники угрожали бизнесменам искусственными препятствиями и затягиванием процесса оформления.В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали многочисленные факты получения взяток на таможне. По предварительной информации, из-за коррупционной схемы фигурантов только с июля этого года государственный бюджет недополучил 2,7 млн грн," – сказано в сообщении.

Сейчас двум должностным лицам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливается причастность других должностных лиц таможенного поста к коррупционной деятельности.