"Укргидроэнерго" одолжило $211 миллионов для установки батарей и солнечных станций

Государственное ПАО "Укргидроэнерго" подписало кредитные договоры на общую сумму $211 млн для финансирования проекта по установке систем накопления энергии на территории пять гидроэлектростанций (ГЭС).

Подписание документов состоялось во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".

В частности, был подписан Договор гарантии ("Украина – Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети (Установка гибридных систем по производству электроэнергии ЧАО "Укргидроэнерго") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР), действующим от имени Фонда чистых технологий.

Исполнителем проекта "Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети" является государственное "Укргидроэнерго", которое выступило и в качестве заемщика.

Кроме того, в рамках мероприятия генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи подписали Соглашения о займе между МБРР, Фондом чистых технологий и АО "Укргидроэнерго" и Соглашение о гранте.

Согласно подписанным кредитным соглашениям, МБРР предоставил "Укргидроэнерго" $177 млн, Фонд чистых технологий выделил заем в размере $34 млн. Кроме того, "Укргидроэнерго" получило грант в размере $1 млн на внедрение проекта.

В компании уточнили, что эти средства пойдут на установку 197 МВт систем накопления энергии в сочетании с солнечными батареями на гидроэлектростанциях "Укргидроэнерго".

Общая мощность систем накопления на 5-ти ГЭС составит ориентировочно 212 МВт, фотоэлектрических установок – 64 МВт.

"Установление гибридных систем по производству электроэнергии решит ряд задач, которые сейчас стоят перед энергосистемой. Во-первых, это – повышение надежности украинской энергосистемы. Во-вторых – поддержка интеграции Объединенной энергосистемы страны в Европейскую сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E)", – отметил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Реализация проекта запланирована до 2024 года.

Как сообщалось, ЧАО "Укргидроэнерго" в 2020 году увеличило чистую прибыль на 914,3 млн грн по сравнению с 2019 годом – до 4,13 млрд грн.

Чистый доход "Укргидроэнерго" за прошлый год возрос в 1,6 раза (на 4,9 млрд грн) – до 13,15 млрд грн, валовая прибыль – вдвое (на 4,15 млрд грн), до 8,3 млрд грн.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5849 МВт.

Напомним, 100% ПАО "Укргидроэнерго" принадлежит государству, с 2011 года предприятие возглавляет Игорь Сирота.