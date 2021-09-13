Суд назначил рассмотрение дела "Приватбанка" о выплате компаниям Суркисов $350 миллионов на 14 сентября

Большая палата Верховного суда назначила на 14 сентября рассмотрение дела об обжаловании решения суда от 2017 года относительно обязательств банка обслуживать размещенные до национализации на счетах его кипрского филиала депозиты компаний братьев Суркисов, которые оценивают обязательства по ним в $347,4 млн.

Об этом говорится в сообщении банка, передает Интерфакс-Украина.

"14 сентября состоится очередное заседание Большой Палаты Верховного Суда по рассмотрению дела №757/7499/17 об обжаловании постановления об обеспечении иска компаний-нерезидентов, связанных с братьями Суркисами, на основании которой иностранные компании, связанные с семьей Суркисов, пытаются взыскать с банка почти $350 млн", – сказано в сообщении.

Указывается, что рассмотрение должно состояться в письменном производстве – без участия сторон.

Пресс-служба отметила, что "Приватбанк" обращался в суд с ходатайством о предоставлении возможности представителям банка принять участие в судебном заседании.

Как сообщалось, 8 сентября 2020 года Верховный Суд открыл кассационное производство по жалобе Кабинета министров на постановление Печерского районного суда Киева и решение Апелляционного суда Киева, которыми государственный "Приватбанк" обязали обслуживать депозиты офшорных компаний семьи Суркисов. Общая сумма требований компаний составляет $347,4 млн. Верховный Суд приостановил исполнение решений нижестоящих судов до рассмотрения дела по сути.

Напомним, Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка разрешил компаниям братьев Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции. Однако уже на следующий день тот же судья Вовк возобновил исполнительное производство по заявлению компаний Суркисов о взыскании с "Приватбанка" части вышеуказанной суммы в размере $164,5 млн.

Ранее государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.

"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты. Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн – проценты).