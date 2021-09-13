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"Укрзализныця" не смогла сэкономить ни копейки на закупке запчастей для вагонов на 420 миллионов

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Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Украинская железная дорога" 6 сентября по результатам тендеров заключил два соглашения о закупке запасных частей к грузовым вагонам на общую сумму 423,45 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В обоих тендерах участвовали две фирмы-посредники – ООО "Азовмаш" с продукцией ЧАО "Азовэлектросталь" и ООО "Азот-Импекс" с продукцией АО "Кременчугский сталелитейный завод".

Они предложили одинаковые цены, которые соответствовали ожидаемой стоимости закупки, и ни разу не снижали их в ходе аукционов. В итоге победителем в каждом тендере стала та фирма, которая раньше загрузила свое предложение в систему. Таким образом, каждая из фирм получила по 211,72 млн грн.

В том числе боковые рамы для вагонов купили по 46 512 грн, а надрессорные балки – по 43 776 грн. Год назад, в июле 2020 года "Азовмаш" и "Кременчугский сталелитейный завод" продавали их железной дороге по 38 760 грн и 36 480 грн, что на 20% дешевле. Однако с тех пор цена стали на бирже LME выросла по крайней мере в полтора раза – с $260 до $445 за тонну.

ООО "Азовмаш" возглавляет Андрей Малюга – финансовый директор ПАО "Азовмаш", ПАО "Азовобщемаш" и ООО "Управляющая компания "Азовмашинвест холдинг". Учредителем компании указана компания Kaizen Holding OU (Эстония) Светланы Савчук – вдовы бывшего владельца завода Александра Савчука. Она является конечным бенефициаром "Азовэлектростали", которая принадлежит кипрской компании Azovmashinvest Holding Limited и банкротом с 2016 года.

Акционерами ПАО "Азовмаш" является государство и "Azovmashinvest Holding Limited" пополам.

Днепровским "Азот-Импексом" владеет и управляет местный юрист Александр Поединок. Ранее фирма использовала номер телефона +380567170410, принадлежащий ООО "Укрэнерго-Трейд" Олега Сметанина, которая продает газ и электрическую энергию. Сметанин был членом правления ныне приостановленного ПАО "Приват-Холдинг".

Акционерами "Кременчугского сталелитейного завода" указаны кипрская "Дифано Инвестментс Лтд" (48%), ООО "Финансовая компания "Финевровектор" и ​​ООО "Альфа Кросс" (по 25%).

Конечным бенефициаром завода через Defano Investments Ltd указан Хаджиниколау Андреас.

Фирмой "Альфа Кросс" владеет ООО "Торгал" Виктории Дедищевой, а "ФК "Финевровектор" принадлежит Олегу Пантии и ООО "Финевровектор" Ларисы Рыбенковой и Людмилы Осыкиной.

Осыкин и Рибенкова сейчас являются внештатными помощницами нардепа из фракции партии "Слуга народа" Олега Дунды из Днепра. Этого нардепа относят к группе Игоря Коломойского.

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Как собщалось, Кабинет министров 1 сентября назначил исполняющим обязанности члена правления АО "Укрзализныця" Ореста Логунова. До 2017 года он занимал должность директора по логистике энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

В "Укрзализныце" Логунов будет отвечать за закупки, он уже анонсировал проведение полного аудита всех закупок компании. 

Напомним, в августе Кабинет министров уволил Ивана Юрика с должности и.о. главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина – советника министра инфраструктуры Александра Кубракова. В 2012-2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


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