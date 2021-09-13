Сегодня киевское метро будет работать на час дольше

В ночь с 14 на 15 сентября, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Бенфика" (Лиссабон), работа метрополитена будет продлена на 1 час.

Об этом говорится в сообщении Киевского метро политена в Facebook.

Также возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча, после окончания игры - станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - отмечается в сообщении.