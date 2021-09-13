Банк Ахметова привлек долгосрочный кредит рефинансирования на 1,5 миллиарда

ПУМБ 10 сентября привлек 1,5 млрд грн под 9,91% на тендере Национального банка Украины по рефинансированию, которое предоставляется на срок от года до трех лет.

Как сообщается на сайте регулятора, кредит выдан под залог пула активов.

Кроме того, кредиты рефинансирования по итогам этого тендера на срок от года до трех лет привлекли "ПроКредит Банк" (620 млн грн), "КИБ" (350 млн грн), "ТАСкомбанк" (234,15 млн грн), "РВС Банк" (117,85 млн грн), "Радабанк" (120 млн грн) и "Скай Банк" (58 млн грн).

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 63 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 74,07 млрд грн. Три тендера в 2020 году, а также тендеры, запланированные на 12 марта, 7 мая, 23 июля, 20 и 27 августа 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,06 млрд грн и три аукциона на срок от года до трех лет на сумму 9,78 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 17 сентября.

Как сообщалось, "Первый украинский международный банк" (ПУМБ) по итогам работы в 2020 году получил 2,63 млрд грн чистой прибыли. Из нее 1,3 млрд грн банк направил на выплату дивидендов своему единственному акцинеру Ринату Ахметову.