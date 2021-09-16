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Хакеры атаковали украинские частные аграрные предприятия, – НКЦК

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Хакеры атаковали украинские частные аграрные предприятия, – НКЦК

Зафиксированы кибератаки на ряд частных предприятий агросектора, преступники шифруют информацию на компьютерной технике и требуют выкуп за восстановление доступа к ней.

Об этом сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Внимание! Зафиксированы факты шифрования данных у ряда частных предприятий агросектора! За восстановление информации преступники требуют выкуп. Данные шифруются стандартными средствами операционной системы Windows - BitLocker через инфицированные серверы. Кибермошенники находят уязвимый шлюз mikrotik и, используя набор уязвимостей, получают доступ к сети жертвы", – сказано в сообщении.

В Центре назвали алгоритм действий при подобных атаках:

  • не перезагружать компьютер (ключ дешифрования находится в оперативной памяти и специалисты помогут восстановить информацию);
  • сообщить о попытках атаки и по возможности предоставить данные индикаторов;
  • не выплачивать вымогателям деньги, поскольку это не является гарантией восстановления данных.

Автор: Михайло Орлюк
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