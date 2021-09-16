Хакеры атаковали украинские частные аграрные предприятия, – НКЦК

Зафиксированы кибератаки на ряд частных предприятий агросектора, преступники шифруют информацию на компьютерной технике и требуют выкуп за восстановление доступа к ней.

Об этом сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Внимание! Зафиксированы факты шифрования данных у ряда частных предприятий агросектора! За восстановление информации преступники требуют выкуп. Данные шифруются стандартными средствами операционной системы Windows - BitLocker через инфицированные серверы. Кибермошенники находят уязвимый шлюз mikrotik и, используя набор уязвимостей, получают доступ к сети жертвы", – сказано в сообщении.

В Центре назвали алгоритм действий при подобных атаках: