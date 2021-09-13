"Укрзализныця" объявила конкурс на должность постоянного главы правления

АО "Укрзализныця" объявило конкурсный отбор на должность постоянного председателя правления.

Об этом говорится в сообщении компании.

Претендент на должность должен иметь по меньшей мере 5 лет опыта в управлении крупными компаниями, работая в качестве президента, генерального директора, исполнительного директора, председателя правления. Также необходимо иметь успешный опыт в разработке и управлении сложными проектами в области организационных изменений (трансформация бизнес-модели, организационная перестройка, слиянияе/поглощение).

Также кандидат должен иметь глубокие практические знания по экономике, опыту стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования на крупных предприятиях, успешный опыт управления большим портфелем капитальных инвестиционных проектов, опыт управления изменениями регуляторной сферы и влияния правительства и опыт внедрения лучших практик систем корпоративного управления и рекомендаций для крупных предприятий.

Претендет должен свободно владеть украинским/русским и английским языками.

В то же время претендент не должен быть в настоящее время и в течение предыдущих пяти лет учредителем, акционером (участником), руководителем, членом наблюдательного совета, работником или представителем лица, к которому правительством Украины применены персональные специальные экономические или иные ограничительные меры (санкции), а также не имел значительных деловых отношений с таким лицом.