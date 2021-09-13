Госпродпотребслужба закупит оборудование для проверки качества вина

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предлагает создать лабораторию для проведения анализа качества винодельческой продукции, поскольку других возможностей, чтобы убрать с полок некачественные вина сомнительного происхождения, на сегодня нет.

Об этом заявила председательница Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Для того, чтобы убрать с полок магазинов некачественные вина сомнительного происхождения, нужно иметь возможность для широкого выявления. Поэтому Госпродпотребслужба предлагает создать лабораторию по проведению анализа по качеству винодельческой продукции. Ядерно-магнитный резонансный спектрометр для этой лаборатории будет предусмотрен в плане закупок ведомства", - сказала Магалецкая.

По ее словам, лаборатория может быть создана на базе Государственного научно-исследовательского института с лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы, для чего необходимо закупить соответствующее оборудование, или такая лаборатория может быть создана бизнесом и аккредитована по установленной процедуре.

Магалецкая отметила, что проблема фальсификации винодельческой продукции существует не только в Украине.

"Скандал с фальсификацией вина, которое идет на экспорт, в том числе в Восточную Европу, происходит в такой стране, как Италия. Один из наиболее известных примеров - это задержание полицейскими этой страны организованной группы, которые подделывали и отправляли на экспорт тосканские вина очень известной марки. И, к сожалению, сумма операций была на уровне 400 тыс. евро в месяц", - рассказала руководительница ведомства.

Магалецкая призвала потребителей проявлять пристальное внимание к качеству продукции, покупать вино в официальных торговых сетях, обращать внимание на маркировку и в случае сомнений в отношении качества продукции обращаться за помощью в Госпродпотребслужбу.