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Минюст подтвердил списание средств "Укрзализныци" по долгам "Донецкой железной дороги"

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Минюст подтвердил списание средств

Министерство юстиции Украины одобрило списание с АО "Укрзализныця" средств за долги "Донецкой железной дороги" (ДЖД) в рамках выполнения судебного решения.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, передает Интерфакс-Украина.

"Невыполнение судебного решения – это преступление. Заявления о том, что не нужно взыскать с "Укрзализныци" – это подстрекательство к совершению преступления. Мы очень аккуратно относимся к списаниям таких больших сумм, но в любом случае, если будет судебное решение, которое остановит выполнение, мы списывать не будем. Однако сейчас есть судебное решение (в взыскании, – ред.)", – сказал Малюська.

При этом министр отметил, что за невыполнение решения суда существует уголовная ответственность.

Как сообщалось, ранее член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что Минюст одобрил списание с компании 78 млн грн долгов ДЖД перед "Донбассэнерго". По его словам, планируют списать еще $13,5 млн по долгам, права требования по которым приобрело ООО "Инвестохиллс Веста"..

В свою очередь "Укрзализныця" подала заявление о приостановлении исполнительных действий на основании установленного законом моратория, однако до сих пор оно не удовлетворено, а исполнительное производство не остановлено.

Напомним, в сентябре 2020 года "Укрзализныця" проиграла апелляцию по выплате долга "Донецкой железной дороги" перед "Сбербанком" на сумму $68 млн.

По приблизительным подсчетам, сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в том числе долг перед "Сбербанком" оценивался в 3,5 млрд грн, "ВТБ Банком" – 1,2 млрд грн.

В декабре 2016 года Верховная Рада внесла изменения в закон "Об особенностях образования акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", которыми ввела мораторий на взыскание долгов с УЗ по обязательствам предприятий железнодорожного транспорта в зоне АТО (ООС).

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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