Оператор ГТС предложил дополнительные объемы для транзита российского газа на октябрь (обновлено)
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"Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выставил на аукцион на платформе бронирования Regional Booking Platform 20 сентября дополнительные твёрдые транзитные мощности на октябрь в размере 15 млн куб. м в сутки, как и в предыдущие месяцы.
Об этом свидетельствуют данные платформы бронирования Regional Booking Platform, передает Интерфакс-Украина.
На этот раз мощности на вход со стороны России сконцентрированы не на одной газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа", как это было на прошлых аукционах, а на двух.
Так, на "Судже" теперь предложено 9,8 млн куб. м в сутки, а еще 5,2 млн куб. м в сутки предложено на ГИС "Сохрановка".
Сейчас через "Суджу" обеспечивается две трети поступления российского газа для транзита в ЕС, и треть – через "Сохрановку".
В такой же пропорции (две трети на "Суджу" и треть на "Сохрановку") ОГТСУ выставлял мощности на годовом аукционе в июле. Годовой аукцион прошел без заявок.
Как сообщалось, на сентябрь ОГТСУ выставлял дополнительные мощности в 15 млн куб. м в сутки, однако "Газпром" выкупил лишь незначительную часть из предложенных мощностей в объеме 650 тыс. кубометров в сутки.
У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд кубометров – это 109 млн кубометров в сутки.
В предыдущие месяцы текущего года "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину (до 15 млн кубометров в сутки), и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ (предлагалось до 63,7 млн кубометров в сутки).
Тем временем цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу. Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures во вторник достигла 66,17 евро за кВт-ч или $808 за тысячу кубометров.
По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".
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