Минюст потратил на суды с юристами Портнова из-за кондитерской фабрики в Житомире 220 миллионов

Министерство юстиции Украины 6 сентября заключило соглашение с международной юридической фирмой Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan LLP о предоставлении юридических услуг на $1,7 млн или 45,89 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2021 года фирма продолжит представлять интересы Украины в деле по иску Игоря Бойко к государству Украина. Сумма иска по оценке истца превышает $100 млн.

В качестве третьих лиц к делу привлекут украинскую фирму Lexwell&Partners Андрея Колупаева и эксперта Джона Эллисона из компании FTI Consulting LLP (Великобритания).

Закупку провели по переговорной процедуре, потому что она связана с защитой прав и интересов Украины. С 2017 года с этой же юрфирмой фирмой заключили соглашений по этому делу на сумму $8,14 млн или 217,18 млн грн (по текущему курсу).

Спор связан с ситуацией вокруг кондитерской фабрики в Житомире. В 2017 году бизнесмен Игорь Бойко заявил о рейдерском захвате фабрики нардепом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским, бизнесменом Сергеем Тищенко, министром юстиции Павлом Петренко, министром внутренних дел Арсеном Аваковым при активном участии президента Петра Порошенко, в результате чего она была исключена из ЕГР, а позже – захвачена.

В 2017 году уже самого Бойко арестовали по подозрению в рейдерском захвате той же фабрики в 2010 году, но в 2018 году суд отказался продлить его арест.

По мнению Игоря Бойко, Украина допустила незаконную экспроприацию инвестиций без возмещений и компенсаций. Сторону Игорь Бойко в арбитраже представляют юристы, связанные с Андреем Портновым. Портнов сам до 2010 года был владельцем пакета акций Житомирской фабрики, но потом продал акции Бойко. На тот момент основным акционером фабрики был бизнесмен Юрий Лещинский. Он заявил, что это Бойко рейдерски захватил фабрику.