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Авиакомпания SkyUp откроет прямые рейсы из Киева в Мадрид

Новини БізнесЦензор Транспорт

Авиакомпания SkyUp откроет прямые рейсы из Киева в Мадрид

Лоукостер SkyUp Airlines с 18 октября 2021 года открывает рейсы по маршруту Киев-Мадрид-Киев.

Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

Полеты будут осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Вылеты из Киева запланированы утром.

По состоянию на 13 сентября 2021 года граждане Украины могут путешествовать в Испании без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие COVID-19. Главное условие въезда - заблаговременное заполнение электронной анкеты: https://www.spth.gob.es/.

Ранее сообщалось, что С 23 сентября SkyUp начет выполнять рейсы по маршруту Киев-Прага-Киев.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  SkyUp


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13.09.2021 21:49 Відповісти
 
 