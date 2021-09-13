Суд разрешил фирме Крючкова построить высотку вместо исторического дома в центре Киева

Окружной админсуд Киева (ОАСК) признал противоправными и отменил абзацы градостроительных условий и ограничений, касающиеся планировочных ограничений при реконструкции нежилого дома под административное здание по ул. Антоновича (бывшая Горького), 7-А в Голосеевском районе Киева.

Соответствующее решение судья Игорь Смолий вынес 19 августа, пишут Наші гроші.

Согласно материалам дела, в 2010 году ООО "Артдизайн" получило свидетельство о праве собственности на здание площадью 362,3 кв. м по ул. Антоновича, 7-А.

В мае 2017 года эта фирма купила также участок площадью 0,06 га по этому же адресу с целевым назначением – для эксплуатации админздания.

12 мая 2021 года "Артдизайн" заключил договор о совместном участии в строительстве с ООО "Контур Девелопмент". При проектировании и строительстве фирма была обязана соблюдать требования градостроительных условий и ограничений (ГУО), которые им выдал Департамент архитектуры КГГА.

Этими ГУО объект проектирования на ул. Антоновича, 7-А отнесен к границам исторического центра города, центральной планировочной зоны, исторического ареала, зоны регулирования застройки первой категории, в связи с чем ООО "Контур Девелопмент", которое частично выполняет функции заказчика и за счет которого осуществляется финансирование строительства, обязано соблюдать закон "Об охране культурного наследия", получить заключение по проектной документации уполномоченных органов охраны культурного наследия, получить разрешение на выполнение работ согласно закону "Об охране культурного наследия", а также обеспечить композиционную согласованность реконструированного здания с историческими силуэтами, масштабами, стилистическими, колористическими признакам традиционного характера среды.

Не соглашаясь с этими пунктами, "Контур Девелопмент" обратился к ОАСК, который иск полностью удовлетворил, признал все эти пункты противоправными и отменил.

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Суд пояснил свое решение тем, что границы и режимы использования исторического ареала Киева не утверждены в установленном законом порядке. Следовательно, отсутствуют правовые основания полагать, что объект находится в пределах исторического ареала и исторического центра города, а значит и выдвигать к застройщику какие либо требования к охране культурного наследия нельзя.

Кроме того, ОАСК пришел к выводу, что объект по ул. Антоновича (бывшая Горького), 7-А территориально не входит в зону регулирования застройки первой категории.

Также суд считает, что центральная планировочная зона в Киеве не определена. Следовательно, у застройщика нет необходимости придерживаться ограничений, установленных Генпланом для центральной планировочной зоны по высотности – не выше 27 метров, что соответствует 9 этажам.

Нынешним владельцем ООО "Артдизайн" является Антонина Слипченко. По данным госреестра юрлиц, она же через финансовую компанию "Прайм-финанс" владеет ООО "Контур Девелопмент", созданным в октябре 2020 года.

Антонина Слипченко в 2006-2007 годах была помощницей тогдашнего народного депутата Дмитрия Крючкова. Его брат Леонид Крючков недавно сам был владельцем "Арт-Дизайна". По данным liga.net, Антонина Слипченко является женой Леонида Крючкова.

Леонид Крючков ведет бизнес в государственных портах с окружением бывшего начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Игоря Купранца.

В 2010-2012 годах Леонид Крючков был помощником нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара. В 2019 году он баллотировался в парламент по спискам ОПЗЖ.

С 2014 до 2016 года Леонид Крючков был заместителем директора ГП "Укринмаш" из концерна "Укроборонпром".

Дмитрий Крючков ранее возглавлял правление ПАО "ХК "Энергомережа", является подозреваемым по делу НАБУ по хищений на" Запорижжиобленерго "на 346 млн грн – это дело уже рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.