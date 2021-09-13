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Украина подписала два кредитных договора с МБРР на $400 миллионов, – Шмыгаль (обновлено)

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Украина подписала два кредитных договора с МБРР на $400 миллионов, – Шмыгаль (обновлено)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде подписали два соглашения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

В частности, были заключены:

  • Договор гарантии (Украина – повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети (установки гибридных систем по производству электроэнергии в ЧАО "Укргидроэнерго") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, который действует от имени Фонда чистых технологий.
  • Соглашение о займе (Проект "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

"Рад, что сегодня у нас есть возможность подписать два соглашения. Критически важные проекты. Благодарен нашим министерствам, которые совместно со Всемирным банком провели работу и подготовку этих проектов, и спасибо руководителям предприятиям, которые провели работу, чтобы подписание этих документов стало возможным", – отметил Шмыгаль.

Как утоничл премьер-министр в своем Telegram-канале, общая стоимость двух подписанных договоров – $411 млн. В том числе $200 млн будуть выделены на развитие высшего образования в Украине, а еще $211 млн – на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк заметил откат в реформе корпоративного управления в Украине.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Кабмин


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