Налоговая служба отчиталась о перевыполнении плана поступлений от акциза на 9%. ИНФОГРАФИКА

За январь-август 2021 года в сводный бюджет Украины поступило 67,7 млрд грн акцизного налога. Индикативный показатель выполнен на 109,2%, дополнительные поступления составили 5,7 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 16%, или на 9,4 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы Украины.

В общий фонд государственного бюджета Украины поступило акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на сумму 52,6 млрд грн. Индикативный показатель выполнен на 104,5%, дополнительно поступило 2,2 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 15,3%, или на 7 млрд грн.

Положительная динамика поступлений акцизного налога в бюджет достигнута, в частности, в разрезе основных видов подакцизных товаров, а именно из произведенных на территории Украины и ввезенных на таможенную территорию Украины ликеро-водочной продукции и табачных изделий.

Так, поступления акцизного налога от ликеро-водочной продукции в январе-августе 2021 года составили 5,6 млрд грн, что на 22,9% больше индикативного показателя, дополнительно в бюджет поступил 1 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 13,7% (0,7 млрд грн).

Поступления от табачных изделий за январь-август 2021 года составили 40,3 млрд грн. Это составляет 102,6% выполнения индикативного показателя, дополнительно в бюджет поступил 1 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 18,4% (6,3 млрд грн).

В августе 2021 года в сводный бюджет Украины поступило акцизного налога в сумме 10,1 млрд грн, что обеспечило выполнение индикативного показателя на 117%, дополнительные поступления составили 1,5 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 24% (1,9 млрд грн).

В общий фонд государственного бюджета Украины за август 2021 года поступило акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на сумму 7,8 млрд грн, выполнение индикативного показателя составило 111,4%, дополнительно поступило 0,8 млрд грн. По сравнению с августом прошлого года поступления выросли на 23,5% (1,5 млрд грн).

Поступления акцизного налога от ликеро-водочной продукции в августе 2021 года составили 0,8 млрд грн, что на 15,6% больше индикативного показателя. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 10,1% (0,07 млрд грн).

Поступления от табачных изделий в августе 2021 года составили 5,9 млрд грн, что составляет 111,5% выполнения индикативного показателя, дополнительно в бюджет поступило 0,6 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 32,7% (1,5 млрд грн).

В специальный фонд государственного бюджета Украины в январе-августе 2021 года поступило 9,2 млрд грн акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции), что составляет 145,4% от индикативного показателя, в бюджет дополнительно поступило 2,9 млрд грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления выросли на 24,9%, или на 1,8 млрд грн.

В августе 2021 года в специальный фонд Государственного бюджета Украины поступило 1,4 млрд грн акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции), что составляет 167,9% от индикативного показателя, в бюджет дополнительно поступило 0,6 млрд грн. По сравнению с августом прошлого года поступления выросли на 34,2% (0,4 млрд грн).

В местные бюджеты в январе-августе 2021 года поступило акцизного налога 5,9 млрд грн, что составило 111% от индикативного показателя, в бюджет дополнительно поступило 0,6 млрд грн. По сравнению с августом прошлого года поступления выросли на 10% (0,5 млрд грн).

В течение августа 2021 года в местные бюджеты поступило 0,9 млрд грн акцизного налога, что составляет 111,9% от индикативного показателя, в бюджет дополнительно поступило 0,09 млрд гривен. По сравнению с августом прошлого года поступления выросли на 12,8% (0,1 млрд грн).



