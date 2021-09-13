Совет Нацбанка утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год (обновлено)

Совет Национального банка Украины (НБУ) утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2022 год и среднесрочную перспективу.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета в понедельник, 13 сентября, передает пресс-служба регулятора.

"Документ основывается на предложениях правления Национального банка и подтверждает цели, принципы и инструменты монетарной политики, которые указаны и в предыдущих версиях Основных принципов. Он полностью согласуется с положениями Стратегии монетарной политики регулятора и отвечает международным обязательствам Украины, в частности положениям Меморандума с МВФ об экономической и финансовой политике", – отмечается в сообщении.

В частности, согласно утвержденным Основным принципам, в следующем году Национальный банк продолжит:

проводить политику таргетирования инфляции для достижения и обеспечения ценовой стабильности;

поддерживать темпы прироста цен в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений на уровне 1 процентного пункта;

применять учетную ставку как основной инструмент монетарной политики. В случае необходимости центробанк может использовать и другие инструменты денежно-кредитной политики, предусмотренные законом "О Национальном банке Украины";

соблюдать режим плавающего курсообразования и не таргетировать достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.

В то же время в НБУ уточняют, что инфляционное таргетирование останется гибким "с целью надлежащего баланса между обеспечением ценовой стабильности и содействием экономическому росту и финансовой стабильности". При этом Национальный банк будет допускать временное отклонение инфляции от установленной цели в отдельные краткосрочные периоды.

Согласно Основным принципам, Национальный банк будет стремиться минимизировать использование валютных интервенций и продолжит валютную либерализацию, конечной целью которой является переход к свободному движению капитала.

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По словам главы правления НБУ Кирилла Шевченко, в этом году Основные принципы денежно-кредитной политики были дополнены новыми разделами о политике Национального банка в сфере обращения виртуальных активов, а также относительно учета в монетарной политике климатических изменений и принципов устойчивого финансирования.

"Таким образом, впервые в руководстве по монетарной политике подчеркнута важность развития экологических, социальных и управленческих аспектов. Они будут способствовать становлению в Украине мощной "зеленой" экономики по образцу ведущих европейских стран", – подчеркнул глава НБУ.

Он добавил, что регулятор в пределах своей компетенции приложит усилия для законодательного регулирования и функционирования рынка виртуальных активов и достижения их согласованности с необходимостью достижения целей по ценовой и финансовой стабильности в Украине.

Кроме того, регулятор будет уделять должное внимание мониторингу и минимизации рисков, связанных с распространением виртуальных активов и установлению действенных средств контроля за оборотом финансовых виртуальных активов, обеспеченных валютными ценностями.

Шевченко добавил, что с целью обеспечения устойчивых темпов экономического роста Национальный банк также будет работать над усилением координации денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики с правительством Украины.