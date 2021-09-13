"Укртатнафта" Коломойского увеличила производство нефтепродуктов в августе на 36%

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) по итогу августа нарастило производство светлых нефтепродуктов (бензины и дизтопливо) до 235,6 тыс. тонн, что на 36% больше аналогичного показателя августа прошлого года (172,5 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

Таким образом, доля кременчугского топлива на украинском рынке выросла с 20% в августе 2020 года до 23% в августе 2021 года.

По данным "А-95", Кременчугский НПЗ в августе произвел 115,4 тыс. тонн бензинов. Это на 47,4% больше, чем в августе прошлого года (78,3 тыс. тонн). Производство дизельного топлива заводом за отчетный месяц показало рост на 28% - до 120,2 тыс. тонн.

С августа "Укртатнафта" вышла на максимально возможный при текущей конфигурации производства объем переработки в объеме 14 тыс. тонн нефтяного сырья в сутки (5,1 млн тонн в год). Параллельно был увеличен выпуск светлых нефтепродуктов: бензинов - до 4,5 тыс. тонн в сутки, дизтоплива - до 5 тыс. тонн.

В ходе недавнего представления стратегии по модернизации предприятия и.о. первого замглавы правления "Укртатнафты" Руслан Ляпка сообщил, что в следующем году переработка может еще увеличиться. Так, недавно в Кременчуг приехали еще два новых катализатора для гидроочистки, а это уже позволяет говорить о 6 млн тонн сырья.

В целом, по его словам, в горизонте 2-3 лет реально восстановить мощности на уровне 7,5 млн тонн нефти в год.

По мнению директора Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, это позволит сократить импорт нефтепродуктов с 8 млн до 5 млн тонн в год, параллельно загрузив порты и нефтетранспортную систему.

Как сообщалось, ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) закончила 2020 год с чистой прибылью 794,1 млн грн. В последний раз перед этим компания демонстрировала положительный финансовый результат в 2014 году. В 2020 году Кременчугский НПЗ нарастил переработку на 18% по сравнению с 2019 годом – до 2,95 млн. тонн.

"Укртатнафта" была создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также к Александру Ярославскому.

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн за захват компании, а также проценты. В том же году Украина проиграла апелляицию.

При этом в 2014 году "Укртатнафта", находившаяся под контролем Коломойского, заявила что она возместит Украине расходы, связанные с оплатой сумм, присужденных арбитражом. Однако в данное время "Татнефть" добивается взыскания этих средств с Украины в судах Великобритании, США и России.

Кременчугский НПЗ - крупнейший в Украине с проектной мощностью 18,6 млн тонн. Максимально возможный объем переработки, по утверждению менеджмента "Укртатнафты", составляет 4,5 млн тонн. Последние годы загрузка завода не превышает 2,5 млн тонн в год.