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Нацбанк выдал финансовой компании лицензию на перевод средств

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Нацбанк выдал финансовой компании лицензию на перевод средств

Национальный банк принял решение о выдаче ООО "ФК "Масон" лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что ФК "Масон" была внесена в Государственный реестр финансовых учреждений 11 декабря 2018 года.

Компания имеет лицензии на предоставление средств взаем, в том числе на условиях финансового кредита, на оказание услуг по финансовому лизингу, на оказание услуг по факторингу, на предоставление гарантий и на торговлю валютными ценностями.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Нацбанк


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