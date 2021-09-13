Нацбанк выдал финансовой компании лицензию на перевод средств

Национальный банк принял решение о выдаче ООО "ФК "Масон" лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что ФК "Масон" была внесена в Государственный реестр финансовых учреждений 11 декабря 2018 года.

Компания имеет лицензии на предоставление средств взаем, в том числе на условиях финансового кредита, на оказание услуг по финансовому лизингу, на оказание услуг по факторингу, на предоставление гарантий и на торговлю валютными ценностями.