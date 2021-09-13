Агрохолдинг МХП Косюка купил мясокомбинат по производству говядины

Агрохолдинг МХП 1 июня приобрел контрольный пакет (51%) акций ООО "Лубнымясо", производящего и реализующего говядину под ТМ "Скотт Смит".

Согласно отчету компании на Лондонской фондовой бирже, стоимость сделки составила $1,57 млн, передает Интерфакс-Украина.

Компания уточнила, что оценила показатель деловой репутации (Goodwill) в $0,79 млн, который рассчитывается как разница между ценой покупки организации и ее собственным капиталом.

В отчете отмечается, что покупка актива призвана поддержать преобразование МХП в кулинарную компанию за счет выпуска дополнительных продуктов.

Производственные мощности ООО "Лубнымясо" находятся в Лубнах Полтавской области и составляют до 25 тонн говядины в день. Компания занимается производством и реализацией под ТМ "Скотт Смит" охлажденной и замороженной говядины в полутушах и четвертях, а также в крупном куске. На предприятии имеется своя линия убоя.

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Как сообщалось, пгрохолдинг МХП, крупнейший производитель курятины в Украине, во втором квартале 2021 года увеличил чистую прибыль вдвое по сравнению со вторым кварталом 2020 года – до $231 млн.

В первом полугодии 2021 года чистая прибыль агрохолдинга составила $232 млн против чистого убытка $62 млн в январе-июне 2020 года.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.