Всемирный банк заметил откат в реформе корпоративного управления в Украине, – вице-президент

Внедрение корпоративного управления в Украине отстает и в некоторых вопросах состоялся откат назад.

Об этом вице-президент Всемирного банка (ВБ) по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде заявила в интервью Интерфакс-Украина.

"За последние годы достигнуты значительные успехи в принятии законодательств и укреплении систем, которые регулируют деятельность госпредприятий... В то же время отстает внедрение практики корпоративного управления, где в определенных вопросах состоялся даже откат назад", – сказала Бьерде.

Она отметила, что только в девяти государственных предприятиях наблюдательные советы предназначены согласно новым положениям.

"Право управления государственными предприятиями и надзор за их деятельностью остаются распыленным между 96 министерствами и ведомствами, что затрудняет дальнейшее внедрение реформы. В результате государственные предприятия продолжают функционировать в условиях чрезмерного политического влияния, неконкурентной практики в выборе на ключевые руководящие должности, непрозрачных систем оплаты труда для высшего персонала и неэффективных механизмов контроля и подотчетности", – добавила вице-президент Всемирного банка.

Она подчеркнула важность невмешательства в выполнения набсоветами госпредприятий и их членами своих управленческих функций.

По ее словам, усовершенствование корпоративного управления в Украине требует принятия нового закона о корпоративному правлении на госпредприятиях и реализации его на практике.

"Мы также призываем Национальный банк Украины сохранять свою роль независимого наблюдателя за банковским сектором", – добавила Анна Бьерде.

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Как сообщалось, на минувшей неделе все три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку, обвинив главу правления компании Юрия Витренко в игнорировании решений набсовета. По данным СМИ, уйти в отставку планируют и несколько членов правления компании.

Сейчас же премьер-министр Денис Шмыгаль поручил объявить конкурс по отбору четырех новых независимых членов набсовета "Нафтогаза" и завершить его уже к ноябрю.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.