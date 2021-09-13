Минэкономики пересмотрит алгоритм расчета минимальных цен на алкоголь

Министерство экономики подготовило проект Постановления относительно утверждения обновленных минимальных розничных цен на алкогольную продукцию, который отправлен на согласование всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Сергей Теленик, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что кроме детенизации рынка, меры Минэкономики также направлены на развитие реального сектора экономики. В частности, в министерстве создали рабочую группу по развитию реального сектора экономики, одним из заданий которого является коммуникация с производителями и ассоциациями для наработки предложений относительно развития отечественного производства.

"Из-за подорожания сырья и материалов, используемых в отрасли, легальные производители алкогольных напитков без актуализации минимальных розничный цен не могут поднять стоимость своего продукта к экономически обоснованному. Ведь они не выдерживают конкуренции с нелегальными производителями, которые из-за использования сырья с нелегального рынка формируют предложение товара по минимально допустимой цене", – сообщают в Минэкономики.

По словам Теленика, инструмент минимальных розничных цен, вместе с показателями стоимости и качества, обеспечивает конкуренцию на рынке алкогольных напитков.

"Это уменьшает сегмент теневого рынка, вытесняя его из легальной продажи по ценовому фактору", – подчеркнул он.

При этом замминистра отметил, что Минэкономики совместно с "Институтом экономики и прогнозирования НАН Украины" прорабатывают алгоритм проведения расчетов минимальных розничных цен и изучают возможности его усовершенствования.



"Учитываем влияние всех ключевых индикаторов, в частности удельный вес объемов производителя на рынке и сравниваем предоставленную информацию с рыночными ценами во избежание манипуляции с данными", – уточнил Теленик.



Он также сообщил, что в Министерстве состоялось совещание с представителями бизнеса, где обсудили пути совершенствования методики расчета минимальных розничных цен. Были получены предложения относительно аспектов рынка, которые нужно учитывать для повышения прозрачности процедуры расчета минимальных цен.