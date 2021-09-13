Небиометрические загранпаспорта появились в приложении "Дія"

В приложении "Дія" теперь будут отображаться небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года.

Как сообщает Telegram-канал приложения, этот документ должен подтянуться автоматически.

В "Дії" напомнили, что в Украине загранпаспортом в приложении можно пользоваться так же, как и обычным внутренним. Однако для выезда за границу он не подойдет.

Теперь в приложении "Дія" доступны такие паспорта:

ID-карта;

биометрический загранпаспорт;

небиометрический загранпаспорт, выданный после 2015 года.

В то же время, паспорт-книжечка в приложении пока не отображается.