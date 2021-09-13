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Небиометрические загранпаспорта появились в приложении "Дія"
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В приложении "Дія" теперь будут отображаться небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года.
Как сообщает Telegram-канал приложения, этот документ должен подтянуться автоматически.
В "Дії" напомнили, что в Украине загранпаспортом в приложении можно пользоваться так же, как и обычным внутренним. Однако для выезда за границу он не подойдет.
Теперь в приложении "Дія" доступны такие паспорта:
- ID-карта;
- биометрический загранпаспорт;
- небиометрический загранпаспорт, выданный после 2015 года.
В то же время, паспорт-книжечка в приложении пока не отображается.
Джерело: Telegram
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vismavista
показати весь коментар13.09.2021 15:03 Відповісти Мені подобається 2
Andronik
показати весь коментар13.09.2021 15:15 Відповісти Мені подобається 1
voffka_morkoffka
показати весь коментар13.09.2021 16:53 Відповісти Мені подобається 0
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