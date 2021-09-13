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Небиометрические загранпаспорта появились в приложении "Дія"

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Небиометрические загранпаспорта появились в приложении

В приложении "Дія" теперь будут отображаться небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года.

Как сообщает Telegram-канал приложения, этот документ должен подтянуться автоматически.

В "Дії" напомнили, что в Украине загранпаспортом в приложении можно пользоваться так же, как и обычным внутренним. Однако для выезда за границу он не подойдет.

Теперь в приложении "Дія" доступны такие паспорта:

  • ID-карта;
  • биометрический загранпаспорт;
  • небиометрический загранпаспорт, выданный после 2015 года.

В то же время, паспорт-книжечка в приложении пока не отображается.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Telegram


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Бред. А давайте в Дию засунем аттестаты зрелости с 1917 года! Никому не надо, но попиарицца можно.
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13.09.2021 15:03 Відповісти
Зачем вообще загранпаспорта нужны? У людей в мире просто паспорт на все случаи жизни.
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13.09.2021 15:15 Відповісти
неужели паспорт это и есть для поездок за границу. внутри страны ИД карта. Все то же самое
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13.09.2021 16:53 Відповісти
 
 