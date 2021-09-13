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Объем выданных банками льготных кредитов для бизнеса превысил 61 миллиард

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Объем выданных банками льготных кредитов для бизнеса превысил 61 миллиард

За неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 351 кредит на общую сумму 1 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

С момента старта Программы уполномоченные банки выдали 23 326 кредитов на общую сумму 61,4 млрд грн. В частности, из них:

  • 21,06 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;
  • 7,4 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;
  • 32,96 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.

По состоянию на 13 сентября 2021 года Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 38 банками.

Как сообщалось, ранее группа банков во главе с "Райффайзен Банком" предложила свернуть или переформатировать запущенную по инициативе президента Владимира Зеленского программу "Доступные кредиты 5-7-9%", поскольку она не выполняет заявленных целей: вместо развития бизнеса за счет госбюджета дотируются кредиты для прибыльного бизнеса, в частности, аграриев.

В свою очередь государственные "Приватбанк" и "Ощадбанк", а также Министерства финансов и экономики выступили против сворачивания программы, хотя даже оператор программы признал целесообразность ее пересмотра.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минфин


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