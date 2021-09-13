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СБУ разоблачила коррупционную схему при закупках ноутбуков для учителей на 300 миллионов

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СБУ разоблачила коррупционную схему при закупках ноутбуков для учителей на 300 миллионов

Служба безопасности, Министерство цифровой трансформации, а также Министерство образования и науки обнаружили коррупционный сговор во время проведения тендеров на покупку ноутбуков для учителей. Сумма убытков могла составить 300 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что на данный момент все тендеры направлены на проверку документов. Соответствующую экспертизу проведут в течение недели. В то же время тендеры остаются активными.

Подозрение возникло после того, как стало известно, что мошенники, называясь представителями правительства, начали договариваться о распределении по регионам победителей закупок с дальнейшим получением "откатов". Сумма аферы, которую удалось разоблачить, – 300 млн грн.

"Мы получили информацию о намерениях организовать большую коррупционную схему, в которой злоумышленники действовали под видом представителей правительства. СБУ раскрыла все детали "схемы". Вместе с Минцифры и Минобразования мы провели совещание, на которое пригласили участников рынка – это около 30 компаний, – и сказали фирмам отказаться от преступных планов, пока не поздно. Мы предупредили их, что "откаты" недопустимы. Если кто-то пойдет на нарушение закона, то реакция будет быстрой и жесткой", – уточнил во время брифинга врио начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Напомним, в конце июля стало известно о планах Минцифры и Минобразования закупить для школьных учителей 60 тыс. ноутбуков до конца года в рамках цифровизации образовательной сферы. На эти цели в госбюджете предусмотрены 980 млн грн.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минцифры


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