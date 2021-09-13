"Укрзализныця" завершила первое полугодие с убытком в 1,4 миллиарда

За первое полугодие 2021 года АО "Укрзализныця" отчиталось о 1,4 млрд грн совокупного чистого убытка.

Об этом свидетельствует отчет о выполнении показателей финансового плана предприятия, сообщает проект "Марлин".

По состоянию на июль предприятие имеет 39,1 млрд грн кредитов перед банками.

"Убыточная деятельность АО "Укрзализныця" вызвана уменьшением объемов перевозок и превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода", – отмечают в компании.

В частности, речь идет о невыполнении 6% плановых грузоперевозок и 11,3% пассажирских перевозок. Среди негативных факторов в "Укрзализныце" также выделяют:

уменьшение транзитных перевозок железной и марганцевой руд через Укарину;

уменьшение экспорта зерна на фоне уменьшения урожая и спроса на украинскую зерновую продукцию в начале года, учитывая активизацию предложения из РФ.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от грузовых перевозок увеличились на 564,9 млн грн или 1,8%, а от пассажирских перевозок – на 511,4 млн грн (26,7%).

Напомним, Кабинет министров Украины 8 сентября одобрил создание Антикризисного штаба по восстановлению устойчивого функционирования АО "Укрзализныця". Его возглавил министр инфраструктуры Александр Кубраков.