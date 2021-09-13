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Цены на газ в Европе взлетели до $755 за тысячу кубометров (обновлено)

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Цены на газ в Европе взлетели до $755 за тысячу кубометров (обновлено)

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в понедельник утром достигла 59,59 евро за кВт-ч, или $727 за тысячу кубометров. Однако уже через 2 часа торгов цена увеличилась до 60,5 евро за кВт-ч, или $737 за тысячу кубометров, а позднее днем достигла 62 евро за кВт-ч, или $755 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи, передает Интерфакс-Украина.

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября – уже $658 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $344 за тысячу кубометров.

Главный фактор роста цены – низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде.

До перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро 12 сентября резервы составляли 70,45%, что на 15,7% ниже среднего уровня за последние пять лет.

"Газпром" с конца августа прекратил закачку газа в немецкие подземные хранилища "Реден" и "Катарина". Продолжает ограниченную закачку в австрийское "Хайдах", германское "Йемгум" и "Бергермеер" в Нидерландах. 

В то же время 13 сентября Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию дочернего предприятия российского "Газпрома" - Norg Stream 2 AG - как независимого газотранспортного оператора, рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев.9

По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, рекордное повышение спотовых цен на газ в Европе связано с ограничением поставок со стороны российского "Газпрома".

Также цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу.

В частности, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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В первом полугодии Газпром поставил на 5 млрд больше чем в 2020 а поставщики СПГ поставили на 17 млрд меньше, также резко сократилась добыча в Норвегии.
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13.09.2021 11:44 Відповісти
Ну вот и почему Штаты своим сжиженным газом не играют на понижение? Самое время.Или Путин всех уделал? И чего стоят санкции против цены на газ? Пойдёт так дальше, так тогда уже Европа что-нибудь отвоюет у Украины для Путина. А проще говоря, Европа возьмёт и выдаст Путину отстрелочную карточку на всю Украину. Ведь Европейские ценности хороши тогда, когда Европейская жопа не мёрзнет.
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13.09.2021 11:58 Відповісти
Штаты отправляют весь свой газ в Азию, там цены выше, что тут не понятного? СПГ Новатэка тоже весь идет в Азию, даже норвежцы СПГ отправляют в Азию. Это рынок.
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13.09.2021 17:22 Відповісти
Толерантнодырявогендернаяжопа.
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14.09.2021 07:41 Відповісти
короче - этой зимой топить будем мебелью и книгами. Растапливать - платежками за несуществующие, необоснованные долги и услуги
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13.09.2021 14:25 Відповісти
кроче путлер будет вить веревки теперь со всей Европы как захочет , а они за это еще хорошо платить будут !!
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13.09.2021 17:21 Відповісти
На самом деле основная часть контрактов, это длиные контракты, с низкими ценами. А вот излишков мало и на них цену искусственно завышают, и первый, кто попадает на эти цены, это Украина, которая сейчас в ПГХ как раз и закупает газ по ТАКОЙ цене.

Коболев и Витренко довели добычу в Украине, до падения, получая миллионные премии в долларах, а теперь ТАКАЯ зависимость.
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13.09.2021 22:08 Відповісти
 
 