Нацбанк применил меры воздействия к трем кредитным союзам

Национальный банк применил меры воздействия к трем кредитным союзам в виде обязательства принять меры для устранения нарушений и причин, способствовавших их совершению, до 1 января 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет о таких кредитных союзах как "Альянс", "Кредо" и "Галицкое кредитное общество".

Отмечается, что меры воздействия вызваны несоблюдением кредитными союзами требований, которые ограничивают риски по операциям по финансовым активам. Кроме того, указанные союзы не соблюдают требования относительно ограничения доли непродуктивных активов.