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"Белые" хакеры пока не нашли уязвимостей в системе "Дія", – глава Минцифры

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Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что "белым" хакерам пока не удалось выявить уязвимости в системе "Дія".

Об этом глава Минцифры сообщил в эфире телеканала "Интер", передает Интерфакс-Украина.

"Конкурс и сейчас проходит, он теперь постоянный. Деньги пока не выплачивали", – сказал он.

По словам Федорова, "белым" хакерам пока не удалось выявить уязвимости в системе "Дія".

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации запустило второй багбаунти приложения "Дія" с призовым фондом 1 млн грн.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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