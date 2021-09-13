В Украине зафиксировали 1 205 новых случаев COVID-19

На утро 13 сентября в Украине зафиксировали 1 205 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 149 детей и 23 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 833 человека, умерло 18 пациентов, выздоровело – 758. Кроме того, совершили 21 474 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

Всего за время пандемии в Украине заболело 2 317 824 человека, выздоровело – 2 221 868, летальных случаев зафиксировали 54 360, также провели 12 279 748 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 5 906 742 человека, за прошедшие сутки – 45 148. Полностью иммунизированы 4 804 204 украинца.