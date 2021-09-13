"Дія" будет уведомлять пользователей о проверках кредитных историй, – Федоров

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявляет, что в ближайшее время в "Дие" запустится услуга по уведомлению пользователей о том, какой банк и для чего проверяет их кредитную историю.

Об этом рассказал Федоров в "Подробностях недели" на телеканале "Интер", передает Интерфакс-Украина.

"Через несколько недель мы запустим в "Дие" услугу, она будет доступна всем пользователям. Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам приходит оповещение и говорится о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и для чего проверяет вашу кредитную историю", - сказал Федоров.

Кроме того, министр отметил, что на ближайшем "Дия"-саммите будет презентовано много новых цифровых услуг, которые связаны с получением субсидий, коммунальными и социальными услугами.