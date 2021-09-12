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SpaceX запустит на орбиту новую группу интернет-спутников

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SpaceX запустит на орбиту новую группу интернет-спутников

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с очередной партией спутников стартует на орбиту для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX, передает Интерфакс-Украина.

"SpaceX планирует осуществить запуск Falcon 9 с 51 спутником Starlink с комплекса 4Е с базы Космических сил в Ванденберге в Калифорнии", - говорится в сообщении.

Запуск предполагается осуществить в 20:55 13 сентября по времени Западного побережья США.

Это будет уже 31 вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1 738 космических аппаратов.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая будет использована уже в восьмой раз, должна будет совершить управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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