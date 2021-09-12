Беларусь хочет закупить российское вооружение для размещения на границе с Украиной

Беларусь планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд.

Об этом заявил захвативший власть в Беларуст президент Александр Лукашенко, передает госагентство БелТА.

Лукашенко рассказал, что на переговорах в Кремле вопросам обороны и безопасности уделили много внимания. В том числе обсуждались перспективы поставок комплексов C-400.

"Два этапа этого вопроса. Мы ведем переговоры и планируем поставки С-400. Мы уделили вопросам обороны и безопасности с Владимиром Путиным очень много внимания. Вообще этот вопрос был вплетен во все вопросы. Наверное, 3-3,5 часа из 8 часов мы вели диалог именно об обороне и безопасности. Он мне рассказал о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. Очень эффективный комплекс. В том числе я ему еще раз напомнил про С-400, рассказал ему, где мы хотим поставить эти комплексы. Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться - 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. И он дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам", - сказал Лукашенко.

Как сообщается, Россия и Беларусь согласовали целый перечень вооружения, которое до 2025 года будет поставлено в Беларусь.

"Это около десятка самолетов, часть нам уже поступила, это несколько десятков вертолетов, Тор-М2. Большие объемы. Говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками", - подчеркнул Лукашенко.

"Вы видите, как они себя ведут. Поэтому нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года, когда мы все утихомиривали, всех успокаивали - не отвечайте на провокации и прочее, - а потом получили оглушительный удар и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев. История многому учит. Мы хотим быть заранее готовы, и суть этого - современные учения. Мы не нацеливаем свои ракеты на сопредельные государства, наши самолеты не определяют цели для нанесения удара на их территории и прочее. Мы готовимся защищать свою землю. Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны. Дай бог нам справиться со своими", - резюмировал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь согласовали совместные действия в ответ на экономические санкции, введенные в отношении двух государств рядом западных стран и структур.

До этого Россия и Беларусь договорились о то, что до декабря 2023 года подпишут документ о едином рынке газа, а в 2022 году цена на российский газ для Беларуси сохранится на прежнем уровне.