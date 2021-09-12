Запорожская АЭС подключила пятый энергоблок

Запорожская АЭС после завершения работ по замене трансформатора тока подключила к энергосистеме энергоблок №5.

Об этом говорится в сообщении ЗАЭС.

В настоящее время в работе находятся четыре энергоблока Запорожской АЭС. На энергоблоке №2 идет 12 сутки планового среднего ремонта, а на энергоблоке №4 идут 22 сутки планового среднего ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне – 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Как сообщалось, энергоблок №5 Запорожской АЭС только накануне был подключен к энергосистеме после проведения планового среднего ремонта.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.