Прокуратура провела обыски в КГГА для возвращения аппарату СНБО участка зеленой зоны под застройку высотками

Киевская городская прокуратура совместно с Управлением стратегических расследований Нацполиции провела обыски в Департаменте земельных ресурсов и аппарате Киевской городской государственной администрации в рамках уголовного производства, начатого по факту возможных неправомерных действий со стороны должностных лиц местных властей, которые лишили Аппарат СНБО права постоянного пользования земельным участком по ул. Щусева, который был передан СНБО в 2009 году под застройку.

Как сообщает пресс-службе прокуратуры Киева, участок был ранее передан СНБО в постоянное пользованиедля строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

Однако впоследствии право СНБО на пользованием участком было прекращено, поскольку он не использовался по назначению.

При этом прокуратура утверждает, что при принятии решения о лишении СНБО права пользования участком для застройки не были уведомлены должностные лица аппарата СНБО. По мнению прокуроров, это создает предпосылки для признания решения КГГА об изъятии земельного участка из пользования СНБО в 2019 году незаконным.

"С целью отыскания и изъятия документов, имеющих доказательственное значение для следствия, 10 сентября в департаменте земельных ресурсов и Аппарате исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) на основании постановления суда проводятся обыски", – отмечается в сообщении.

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Как сообщал БизнесЦензор, речь идет о судебном споре об участке зеленых насаждений площадью 1,62 га по ул. Щусева возле станции метро "Сырец", который еще в 2009 году был передан Аппарату СНБО (тогда секретарем СНБО была Раиса Богатырева) для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.

С тех пор никаких строительных работ на участке не велось и он пришел в запустение. Впоследствии в 2019 году КГГА по результатам обследования земель приняла распоряжение, которым прекратила аппарату СНБО право постоянного пользования участком в связи с тем, что он не используется по целевому назначению. Впоследствии он был благоустроен КО "Киевзеленстрой".