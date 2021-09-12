Чиновники Госгеокадастра помогли украсть 17 гектаров особо ценных земель, – НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили о подозрении бывшему и.о. директора государственного предприятия и экс-руководителю Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области в хищении 17,11 га особо ценной земли, что нанесло 11,6 млн грн ущерба государству.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, руководитель государственного предприятия, входящего в состав Национальной академии аграрных наук Украины, в 2016-2017 году совместно с руководителем Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области подделали документы, позволившие в обход законной процедуры (без согласия Кабинета министров) передать в частную собственность 10 земельных участков особо ценной земли общей площадью 17,11 га.

"Для придания видимости законности этой схеме была использована легенда о предоставлении земли якобы сотрудникам государственного предприятия для ведения личного крестьянского хозяйства. Однако, как установило следствие, почти все получатели участков к ГП не имели никакого отношения. К тому же, среди владельцев участков оказался близкий родственник руководителя ГП", – отмечается в сообщении.

Сейчас на земельные участки, которые незаконно сформированы за счет особо ценных земель, наложен арест.

"Указанный эпизод – один из ряда злоупотреблений, связанных с незаконным операциям с землей, находящейся в ведении структур в составе НААН Украины. Отдельные дела уже расследованы и слушаются в ВАКС", – добавили в НАБУ.

Напомним, еще в декабре 2020 года СБУ задержала президента Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) по делу о получении взятки в виде внедорожника. Согласно данным на сайте НААН, ее президентом является Ярослав Гадзало.

В январе 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) сообщили президенту Национальной академии аграрных наук и еще четырем высокопоставленным должностным лицам НААН о подозрении в причастности к незаконному отчуждению принадлежавших академии 15 га особо ценных земель. Среди подозреваемых по этому делу также был президент НААН Ярослав Гадзало (на время совершения преступления - вице-президент).

По данным следствия, в течение 2013-2014 годов должностные лица НААН инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность. Речь идет о 138 участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.