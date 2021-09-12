Киевский метрополитен начал ограничивать вход на станции в час-пик

КП "Киевский метрополитен" ввел ограничения в вход в пиковые часы.

Как сообщает пресс-служба предприятия, это связано с карантинными ограничениями.

"Карантинные мероприятия продолжаются. В пиковые часы метрополитен работает с ограничениями на вход. Это позволяет уменьшить скопление внутри станций. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и оплачивайте бесконтактно", – сказано в сообщении.

В то же время пассажиры в соцсетях связывают новые ограничения с задержками в системе оплаты проезда.



