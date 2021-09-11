"Газпром" может создать проблемы для работы ГТС Украины после запуска "Северного потока-2", – глава "Нафтогаза"

Возможное резкое снижение "Газпромом" объемов транзита природного газа через Украину в случае запуска "Северного потока-2" может создать проблемы в работе газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Интерфакс-Украина.

"Если ("Газпром", – ред.) ничего не будет давать (газ на вход украинской ГТС), то нам даже проще – ничего не надо выполнять. Но если он будет давать какие-то небольшие объемы газа или если будет очень сильно варьировать: один день максимум, а другой день, скажем, минимум – то будут физические проблемы, как обеспечить транзит, необходимые физико-химические свойства газа, которые специфицированы согласно контракту между оператором украинским и операторами Словакии, Польши, Венгрии и так далее", – сказал Витренко.

По его словам, в такой ситуации европейские операторы могут заявить, что Украина нарушает условия контракта по физико-химическим свойствам газа, что создает им определенные технические проблемы и ставит под вопрос нынешнюю надежность транзита через Украину.

Глава "Нафтогаза" отметил, что в транзитном контракте есть "какие-то общие положения, которые, в принципе, теоретически могут нас защитить, если мы потом пойдем в суд", однако следует привлекать внимание к этой возможной проблеме уже сейчас.

"Поэтому важно этот вопрос наперед каким-то образом решать", – подчеркнул Витренко.

По его словам, для стабильного решения необходимо устранить монополию "Газпрома" на поставки газа из России в Европу транзитом через Украину, перенести дочки доступа с западной границы Украины на границу с РФ, и именно в этом был весь смысл перевода работы украинской ГТС на европейские правила.

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Как сообщалось, накануне российский "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока-2". По данным СМИ, компания планирует начать поставки газа по новому трубопроводу в Европу с 1 октября, хотя вопросы с его сертификацией до сих пор не решены.

2 сентября председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне текущего года. При этом глава "Газпрома" уточнил, что это не приведет к увеличению общего объема поставок российского газа в Европу.

Напомним, в 2021-2024 годах для "Газпрома" на украинском газотранспортном коридоре действует новая обязательная "бронь" по принципу "качай или плати" (ship or pay): 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) после 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/сутки) в 2020 году. В минувшем году "Газпром" прокачал меньше контрактного объема – 55,8 млрд куб. м, снизив его на 37,7% по сравнению с 2019 годом (89,6 млрд куб. м).

В Минэнерго Украины, "Нафтогазе" и Операторе ГТС Украины (ОГТСУ) допускают, что в случае запуска "Северного потока-2" "Газпром" готов будет резко сократить поставки газа через Украину, не дожидаясь завершения текущего контракта в 2024 году и не взирая на необходимость оплаты неиспользованных мощностей ОГТСУ.