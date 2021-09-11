Евросоюз призвал Украину повысить налоги на вредные выбросы, – посол

Переложить груз финансирования декарбонизации на плательщиков налогов будет неправильным, поэтому властям Украины стоит повышать налоги для предприятий, генерирующих вредные выбросы.

Об этом посол Европейского Союза (ЕС) в Украине Матти Маасикас заявил на организованной в рамках конференции YES Brainstorming дискуссии "Декарбонизация. Какой путь Украины?", передает Интефакс-Украина.

"Должен платить загрязнитель. Власть должна смелее работать с этим", – отметил посол.

По его словам, плата в Украине за выбросы CO2 составляет 0,15 евро за тонну, тогда как в ЕС – свыше 50 евро.

В свою очередь вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что для бизнеса важно получить стратегию и правительство работает над собственным украинским "Зеленым курсом".

Она добавила, что есть четкое понимание необходимости финансовых ресурсов для такого зеленого перехода, и это также один из приоритетов правительства.

По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, Украине уже удалось согласовать идею Украинского климатического фонда, подобного Фонду энергоэффективности, с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а до конца сентября такое согласование может быть завершено и со Всемирным банком.

Глава Минэкологии отметил, что этот фонд может аккумулировать все экологические налоги и плату за СО2, а МФО смогут их мультиплицировать, в частности, ЕБРР говорит о мультипликаторе 4-5 раз. Абрамовский подчеркнул, что далее пойдет речь о понятных проектах длят финансирования за счет средств фонда.

Абрамовский также допустил, что одним из направлений использования средств фонда может стать компенсация процентных ставок для крупного бизнеса по кредитам на проекты по снижению выбросов.

Как сообщалось, в ресурсном законопроекте (№5600), принятом в первом чтении, содержится предложение о повышении платы за выбросы СО2 с 10 до 30 грн за тонну.

При этом Министерство энергетики в августе объявило, что разрабатывает новый Национальный план сокращения выбросов от больших сжигательных установок (НПСВ), поскольку не согласно с обнародованной ранее версией документа.



