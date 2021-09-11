Минюст уже потратил на суды с россиянами из-за "Проминвестбанка" 136 миллионов

Министерство юстиции Украины 30 августа заключило соглашение с международной юридической фирмой Shearman&Sterling LLP о предоставлении юридических услуг на сумму $3,83 млн (102,38 млн грн по текущему курсу).

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В декабре 2019 года Минюст провел переговорную процедуру с тремя международными юридическими фирмами о представительстве интересов Украины в деле по иску государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (Россия) к государству Украина.

Shearman&Sterling LLP предложила самую низкую цену в $350, поэтому договор заключили именно с ней. В ноябре 2020 года этой фирме без конкуренции заказали юридических услуг по этому делу еще на $,1,27 млн, а сейчас – $3,83 млн. Таким образом, общая стоимость трех сделок с ней по этому делу составляет $5,1 млн или 136,32 млн грн.

Согласно договору, в качестве местного юридического советника в Украине Shearman&Sterling LLP привлечет ООО "Авеллум Партнерс" Николая Стеценко, Глеба Бондаря и Константина Ликарчука, а на Британских Виргинских островах – компанию Appleby.

Как указывает заказчик, летом 2019 года госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск против Украины. Она считает свои инвестиции в украинском ПАО "Проминвестбанк" незаконно экспроприированными. По мнению "ВЭБ.РФ", это нарушило ее права как инвестора, вытекающие из Соглашения между Кабмином Украины и Правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.

"ВЭБ.РФ" заявила, что нарушение ее прав заключается в отмене Украиной лицензии банка на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке, запрете государственным учреждениям сотрудничать с ним и ограничении его способности привлекать депозиты от частных лиц.

Также истец напоминает, что банку было запрещено платить дивиденды и возвращать кредиты "ВЭБ.РФ". Кроме того, Украина в лице регулирующих органов якобы призвала истца продать банк, но потом заблокировала продажу и сообщила, что банк должен отказаться от своей банковской лицензии. Сумма иска, по оценке истца, составляет более $200 млн.

В этом году суд принял частичное решение, что обладает юрисдикцией в отношении этого дела. Но Украина с этим не согласна и планирует подать апелляцию, так как считает истца государственным органом и инструментом политики России, который не имел права подавать иск как российский инвестор.

Напомним, 4 марта пакет в размере 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан финкомпании "Фортифай" в рамках исполнительного производства за 268,71 млн грн. Затем у компании "Фортифай" сменились собственники – фирму оформили на менеджеров, близких к окружению олигарха Игоря Коломойского. Впоследствии компания была продана структурам Сергея Тигипко, однако Нацбанк отказался согласовать банкиру опосредованную покупку "Проминвестбанка" через "Фортифай".

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.

Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур Коломойского, но до сих пор они были безрезультатными.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.