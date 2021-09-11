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США призывают обновить руководство "Нафтогаза", – замглавы Госдепа

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США призывают обновить руководство

США призывают стороны объединиться в обновлении набсовета НАК "Нафтогаз Украины" и его исполнительного директора.

Об этом заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, выступая на конференции YES Brainstorming, передает Интерфакс-Украина.

"Вчера мы заявили о нашей обеспокоенности в связи с продолжающимся кризисом лидерства в "Нафтогазе", включая факт, что некоторые из международных наблюдателей ушли в отставку. Так что мы призываем стороны объединиться в обновлении набсовета "Нафтогаза" и его исполнительного директора, и сделать это в манере, отвечающей принципам управления Организации экономического сотрудничества и развития", – сказала Нуланд.

Замгоссекретаря США назвала историей успеха для Украины создание профессионального международного набсовета в компании.

"И особенно когда вы хотите продвигаться по курсу большего количества приватизаций, необходимо, чтобы управление главных 100 украинских компаний отвечало международным стандартам. Потому структуры, которые были учреждены – очень хороши, но когда правила и законодательство, которые были введены, не соблюдаются, – страдают Украина и украинцы", – пояснила Нуланд.

Она отметила, что это касается не только "Нафтогаза", но общего инвестиционного климата в Украине.

"Если вы, как и мы все, хотите, чтобы больше американских, европейских компаний пришли в Украину, то чем больше они увидят международных стандартов Организации экономического сотрудничества и развития, тем больше у них будет уверенности", – сказала замгоссекретаря.

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Как сообщалось, ранее все три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку, обвинив главу правления компании Юрия Витренко в игнорировании решений набсовета. Один из членов набсовета Людо Ван дер Хейден пояснил решение подать в отставку именно сейчас тем, что членов набсовета просили до встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом "не создавать никаких проблем".

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поручил объявить конкурс по отбору четырех новых независимых членов набсовета "Нафтогаза" и завершить его уже к ноябрю.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Какой там наблюдательный совет? Администрация президента - лучше во всём разберётся!
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11.09.2021 14:30 Відповісти
Какое отношение госдеп имеет к Нафтогазу? Это внутреннее дело Украины! Обновите лучше свой госдеп и сенат! В каждую бочку затычка этот госдеп!
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11.09.2021 15:00 Відповісти
 
 