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СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос "банкопада" во времена Гонтаревой, – Данилов

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СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит вопрос "банкопада" и ответственных за него лиц.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на конференции YES Brainstorming, передает Интерфакс-Украина.

"Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины – это как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, банкопадов в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными", – сказал Данилов.

Что касается олигарха Игоря Коломойского, секретарь СНБО отметил, что "если бы не были сообщники в Национальном банке Украины, то он бы никаким образом и не мог бы ничего делать".

"Это институция, которая должна была контролировать все эти вещи, но они и сегодня все работают по своим должностям, они уважаемы. Они (НБУ, – ред.) должны совместно (с СНБО, – ред.) идти к тем процессам, которые мы сегодня предъявляем Игорю Валерьевичу Коломойскому", – сказал секретарь СНБО.

Напомним, так называемым "банкопадом" называют вывод банков с рынка во время банковской реформы под руководством Валерии Гонтаревой. За время, когда она возглавляла НБУ в 2014-2017 годах были изменены требования к устойчивости банков, из-за чего более 80 из них были выведены с рынка.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+45
"За время, когда она возглавляла НБУ в 2014-2017 годах были изменены требования к устойчивости банков, из-за чего более 80 из них были выведены с рынка."

т.е. для стабилизации банковской системы, в сооответствии с международными нормами, ПОВЫСИЛИ требования устойчивости и гарантий, закрыли черные двери для махинаций..

В итоге банки-мошенники закрылись и перестали дурить население и красть у них деньги..
И это очень не нравится зеленскому и его хозяину - коломойше
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11.09.2021 13:36
+41
а снбо займется кражей коломойским 5.5 млрд.долл из Приватбанка, которые те выводил через офшорные счета зеленского и квартала95 ?
Это и есть причина "банкопада".. ведь не один коломойша так грабил банковскую систему.
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11.09.2021 13:33
+27
За минулої влади були подані позови проти каломойші в міжнародні суди, а сам він переховувався в ізраїлі.
При Зєлі повернувся в Україну і спокійно грабує українців та малоросів.
Не бачити і не розуміти цієї різниці можуть тільки боти подоляка.
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11.09.2021 15:52
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Да, там явно не все было чисто.
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11.09.2021 13:19 Відповісти
СНБО по поручению Зеленского займется вопросом "банкопада" во времена Гонтаревой, – Данилов - Цензор.НЕТ 7228
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11.09.2021 13:31 Відповісти
а снбо займется кражей коломойским 5.5 млрд.долл из Приватбанка, которые те выводил через офшорные счета зеленского и квартала95 ?
Это и есть причина "банкопада".. ведь не один коломойша так грабил банковскую систему.
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11.09.2021 13:33 Відповісти
"За время, когда она возглавляла НБУ в 2014-2017 годах были изменены требования к устойчивости банков, из-за чего более 80 из них были выведены с рынка."

т.е. для стабилизации банковской системы, в сооответствии с международными нормами, ПОВЫСИЛИ требования устойчивости и гарантий, закрыли черные двери для махинаций..

В итоге банки-мошенники закрылись и перестали дурить население и красть у них деньги..
И это очень не нравится зеленскому и его хозяину - коломойше
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11.09.2021 13:36 Відповісти
Ты еще расскажи, что всем вкладчикам 80 банков, вернули депозиты в полном объеме, и Порошенко с Гонтаревой не знали, что Коломойский выводит бабло из приватбанка.
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12.09.2021 14:23 Відповісти
а почему Порох и Гонтарева должны были знать?
ответь на простой вопрос - в какой стране центробанки отслеживают ВНУТРЕННИЕ переводы и выдачи кредитов?
Ответ - ни в одной стране мира такого нет!
Более того - функции НБУ не предусматривают ничего подобного, так понятнее?
Так поясню - коломойша выводил кредиты (своим компаниям) на ФИЛИАЛ на Кипре..
И это не отслеживалось ни НБУ, и ЦБ Кипра..

Или ты думаешь - коломойша тупой и делал все по-тупому?
Он более 10+ лет обналичивал и выводил кеш на Запад, в ЕС и США.. тоже Порошенко и Гонтарева "виноваты"?
зебилы, вы такие тупые со своим идиотизмом из зомбоящика... ппц.
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12.09.2021 14:56 Відповісти
кто о чем, а зебил галкин о своем, скрепном - о том как он обосрался)) СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос "банкопада" во времена Гонтаревой, – Данилов - Цензор.НЕТ 811
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12.09.2021 15:03 Відповісти
п.с. как опредилить идиота из лахты?
все очень просто - оно думает что Цензор принадлежит Турчинову и несет какой-то бред про Томос)) СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос "банкопада" во времена Гонтаревой, – Данилов - Цензор.НЕТ 6663
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12.09.2021 15:05 Відповісти
и еще.. ладно Цензор и Турчинов - а в Британии тоже Турчинов вас, кацапье, за горло держит?
Или Гонтарева руководит Банком Англии, или ЦБ Кипра?
470 млрд доларів. Саме на таку суму поданий позов "Привата".
В документе значится, что с "2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) на счета по отмыванию средств [конечных бенефициаров] в "ПриватБанке" на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает ВВП Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).

СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос "банкопада" во времена Гонтаревой, – Данилов - Цензор.НЕТ 6417


Чим вам не подобається судочинство в Англії чи Америці? Незалежністю?
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12.09.2021 15:09 Відповісти
чурка ты кацапская, насмотревшаяся зомбоящика))Запомни - подгорает у тебя от правды и осознания - что ты просто зебил, которого сначала лохотронщики из банков, а потом и клоун с квартала поимели как захотел и куда захотели. )) так ты понялО?) если нет - то копытами подрыгай в бессильной злобе, рассказывая подобным тебе зебилам о собственной тупости)
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13.09.2021 13:55 Відповісти
а насчет вкладчиков 80 банков - что ж вы такие лошары, что несли деньги в филькины конторы? В банки, в которых УФ 10 тыс грн и которые созданы непонятно кем с одной-двумя офисами.. СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос "банкопада" во времена Гонтаревой, – Данилов - Цензор.НЕТ 7548
ты бы еще цыганам на базаре деньги отнес, под "честнаеслово" - под 30% СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос "банкопада" во времена Гонтаревой, – Данилов - Цензор.НЕТ 9436
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12.09.2021 14:58 Відповісти
Расскажи это фонду гарантирования вкладов.
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12.09.2021 15:01 Відповісти
расскажи это банкам, в которые ты отнес деньги при януковиче и которые не были участниками Фонда гарант.вкладов))
Кто же виноват что ты такой лох, что даже не посмотрел инфу об этих конторах))
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12.09.2021 15:04 Відповісти
и еще.. тоже Порошенко и Гонтарева виноваты? (ниже - схема Ландромат)
или ты способно только повторять методички для особо тупых ватников из Г+Г?
того самого г+г - которым рулит коломойша и который тебе рассказывает как "вавсемвинаватпорошенко!" СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос "банкопада" во времена Гонтаревой, – Данилов - Цензор.НЕТ 6972

....Еще более прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года.
В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
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12.09.2021 15:02 Відповісти
Вернув фонд гараетування вкладів, бо більшість тих банкірів-аферистів давно повиводили бабло з банків.

Гугли Юркевич УПБ
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12.09.2021 19:16 Відповісти
Один тільки російський "дельта" чого вартий . Скільки потім люди з нього хоча б щось намагалися витягнути .
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13.09.2021 06:23 Відповісти
и теперь коломойша с вованом-клованом жутко взволнованы - как это дельта-банку и другим ПОМЕШАЛИ и дальше грабить население Украины?
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13.09.2021 13:57 Відповісти
За минулої влади були подані позови проти каломойші в міжнародні суди, а сам він переховувався в ізраїлі.
При Зєлі повернувся в Україну і спокійно грабує українців та малоросів.
Не бачити і не розуміти цієї різниці можуть тільки боти подоляка.
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11.09.2021 15:52 Відповісти
верный мысли, но для ЗЕдаунов бесполезно. у них кто то должен быть виноват, что они живут в дерьме.
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11.09.2021 15:57 Відповісти
В Лондоні надійніше.
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11.09.2021 18:50 Відповісти
Так что пол ВВП уже не украл Коломойский, раньше же писали про 100 млрд? Почему не осудили Коломойского украинские суды заочно?
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11.09.2021 18:34 Відповісти
І за яким Законом його можна було так засудити? Номер і дату прийняття будь-ласка наведіть.
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11.09.2021 21:39 Відповісти
470 млрд доларів. Саме на таку суму поданий позов "Привата".
В документе значится, что с "2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) на счета по отмыванию средств [конечных бенефициаров] в "ПриватБанке" на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает ВВП Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).

СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос "банкопада" во времена Гонтаревой, – Данилов - Цензор.НЕТ 7425

Чим вам не подобається судочинство в Англії чи Америці? Незалежністю?
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11.09.2021 21:42 Відповісти
У зеленої влади "денег нет", бо надто багато крадуть з бюджету і ніяк не зупиняться в жадібності.
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12.09.2021 08:59 Відповісти
Что вы. Это же святое. Может быть ай-яй-яй по попе за непослушание.
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11.09.2021 19:03 Відповісти
а как луноликий зельц может поставить вопрос про калломойского на рнбо --- он его спонсор и финансовый партнер ---- крайними будут порошенко и гонтарева . а то что из привата 155 000 000 000 грн стырили с депозитов это для зельца мелочь
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12.09.2021 07:30 Відповісти
Правильно, Зеленскому-Ермаку надо разрушить все достижения Украины на пути в Европу.
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11.09.2021 14:07 Відповісти
вєтєрінар данілов спєціаліст по банкопадам.
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11.09.2021 15:03 Відповісти
А кАнешнА. Не міжнародному ж аудиту вірити, коли його висновки не співпадають з бажаннями бені.
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11.09.2021 16:44 Відповісти
А толку сейчас проводить Лерка облигация уже давно в Лондоне ошивается, баблишка намутила и хватит.
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11.09.2021 15:13 Відповісти
Так дивно. "Погана" Гонтарева- живе і викладає в Лондоні, а потерпілий ігорьвалерієвич, не може з України носа висунути. Та й в Україні він на волі, лише завдяки власному презЕденту, а так би сидів, відпочивав, під наглядом, як мінімум, років 15.
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11.09.2021 16:49 Відповісти
Понятное дело что у банды соевых мародеров к Гонтаревой не было ни каких претензий, она же и есть эта банда. Проведут расследование, если найдут, что было совершенно преступление объявят в международный розыск и уже не будет так жить. Где решения украинских судов что Коломойский украл, за пять лет не осилили?
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11.09.2021 18:29 Відповісти
До Гонтаревої немає питань ні у кого, окрім бабломойського та його холуїв. А ось до вашого пахана питання у всього світу, включно з Англією та Ізраїлем, на території якого він ханирився від слідства, до кінгурації власного презЕдента.
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11.09.2021 18:46 Відповісти
не было ни каких претензий

никаких - слитно. дальше бред безграмотного у..бка можно не читать.)
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11.09.2021 22:18 Відповісти
зебил, а как ты думаешь - Трускавецкая школа круче Лондонской школы экономики? СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос "банкопада" во времена Гонтаревой, – Данилов - Цензор.НЕТ 705

Ну, той самой что одна з структурних підрозділів Лондонського університету, занимает 2-е место в мире (после Гарвардского университета) в области общественных наук, 15 из 20 дисциплин входят в топ-10 лучших в мире, в том числе политология (3 место), экономика (5 место), журналистика (3 место), социальная политика (3 место), география (3 место) и социология (4 место).
ЛШЭ на протяжении многих лет относится к тройке самых престижных университетов Великобритании. Согласно URAP Centre Ranking, проводящему рейтинги с 2010 года по каждому предмету из области социальных наук, в отдельности по международным отношениям Лондонская школа экономики и политических наук традиционно занимает первое место в мире, опережая со значительным отрывом Гарвардский и Оксфордский университеты.

Просто так, для подгорания пердаков зебилов напомню, что:
1 жовтня 2018 року Валерія Гонтарева стала співробітником Institute of Global Affairs, який входить до складу Лондонської школи економіки. В якості співробітника Інституту Гонтарєва консультуватиме центробанки різних країн світу з теми монетарної політики.

Как ты думаешь - взяли бы её туда с плохой репутацией или подозрениями?)) то то же))
просто вам, зебилы, зомбоящик кастрировал мозги, заменив их ватой..)
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12.09.2021 15:17 Відповісти
Дай Бог каждому так "ошиваться" в Лондоне как Гонтарева.
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11.09.2021 17:45 Відповісти
краще б ці дебіли які сидять в РНБО всі разом убилися об стінку.
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11.09.2021 15:32 Відповісти
Я просто регочу з імбіцилів які там "засідають",бубочка все ніяк не може щось ПП пред'явити уже і до Гонтарєвої прискіпалося,мабудь Чаус не допоміг...
США наклало санкції і жде не діждеться коли б коломойського заарештувати на судити а у нас ні гу-гу,ще й коломойшу з ахмєткою нагородять героями України.
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11.09.2021 15:40 Відповісти
Ну да.... не вагнергейтом же заниматься совету нацбезопасности...
- не ещё пятью сорванными операциями...
- не преступным обещанием х**лу в Париже выборов в дынырылыры осенью текущего года ... не преступным приказом не отвечать врагу на фронте
- не итогами "личных контролей" с халатной потерей личного состава.....
- не закрытием оборонных программ и снижением оборонных заказов..
- исключительно поисками говна в позавчерашних трусах конкурентов...
На то он и Совет Национальной Безопасности....
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11.09.2021 16:06 Відповісти
саме так СНБО по поручению Зеленского займется вопросом "банкопада" во времена Гонтаревой, – Данилов - Цензор.НЕТ 5210
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11.09.2021 18:02 Відповісти
СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос "банкопада" во времена Гонтаревой, – Данилов - Цензор.НЕТ 4725 Що там з панамськими офшорами? Давно дебіли цю тему не піднімали.
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11.09.2021 19:01 Відповісти
Ну да.... И отмывкой бениных денег через кой-чьи счета в офшорах 95.... Интерсен так же маршрут на лыжах из КАрпат в Оман и его цель .... А, так же, контент суточной паузы с прибытием из Омана в Киев после трагедии в иранском аэропорту...а, так же уточнить: шо ж за самолёт такой привёз гаранта таким странным маршрутом в Киев...
Умиляет святая вера зелеботов в то, что чужое говно делает их собственное говно повидлом... И они начиначиют детсадовскую шарманку "Ой, а вы...а у вас...А вы чем лучше..."... вместо того, чтобы честно сказать: зеля такой же засранец как и петя..это всё разные рожи одного и того же олигархата... .
Грустный итог: вместо того чтоб петей, вовой занимался Сытник, а беней крмпетентные органы США...ВМесто того, чтоб СНБО занималось реакцие на обстрелы Авдеевки, арестом виновников в провалах операций украинской разведки из-за"кротов" в верхах...Венедиктова работу Сытника блокирует, а СНБо занимается безопасностью оборзевшего слуги народа сильно вошедшего в роль императора...
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11.09.2021 19:05 Відповісти
СНБО по поручению Зеленского займется вопросом "банкопада" во времена Гонтаревой, – Данилов - Цензор.НЕТ 4042
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11.09.2021 18:23 Відповісти
Интеерсно так же мнение сотрудников банков, которые честно в них проработали 10-15 лет и потом им дали пинка под зад вместо санации и сохранения финучреждения.
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11.09.2021 18:45 Відповісти
А мнение сотрудников как-то влияет на действия собственников по воровству денег из стабкредитов НБУ? Им дают пососать по 100-1000 баксов и все.
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11.09.2021 19:05 Відповісти
Я сотрудник и наш аферист-собственник банка вливал нам в уши, какие мы надежные, а потом мы узнали, что он выводил активы из Украины, в том числе одолженные у НБУ для рефинансирования.

Пирамида настоящая.

А когда узнал, что его скоро прикроют, переписал всё имущество, вплоть до офисных столов на другие свои фирмочки.

Так на кого нам обижаться, на Гонтарёву или на того косоглазого ****** и его мамашу-ведьму?
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12.09.2021 19:22 Відповісти
Кстати, вы не из харьковских Ганжей?
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11.09.2021 19:06 Відповісти
Зеленський - ЗеБИДЛО
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11.09.2021 21:31 Відповісти
это что получается, что одну из подельниц мыролюбца пьяную жабу сатановскую по кличке гонтарева будут в розыск подавать?
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11.09.2021 21:58 Відповісти
Це буде великий зелений пердь. Головне щоб памперс утримав усе що потім вилетить. СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос "банкопада" во времена Гонтаревой, – Данилов - Цензор.НЕТ 6990
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11.09.2021 22:20 Відповісти
понял. это уже пора гелюзеть? или не зеть?
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11.09.2021 22:23 Відповісти
А клованский "СНБО" не хочет заняться постоянными обстрелами? Паспортизацией мордором Донбасса? Вагнергейтом??Или приматам это не интересна, а ЗЕцЫрк работает только по интересу нарида?
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11.09.2021 22:15 Відповісти
По інтересу слуг нарІда. Вумного нарІда.
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12.09.2021 06:02 Відповісти
...и по поручению ермака сбегает за сигаретами и прихватит шмар...
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11.09.2021 22:30 Відповісти
При Гонтаревій прикрили так звані "пилососи" які могли "покласти"банківську систему. Беня почав свій "вивід" бабла ще при янеку, мабуть була інформація що Україна скоро підпаде під РФ і треба "линяти". Але не тут то було!
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11.09.2021 23:19 Відповісти
Варто трошки потерти Зеленського і вилізе Коломойський.
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12.09.2021 00:04 Відповісти
А якщо сильніше видерти ЗЕблазня то вилізе ранній Янукович.
Портнов підтвердить.
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12.09.2021 06:06 Відповісти
КАК только два жида сядут в сизо, СРАЗу рейтинг взелит. Было бы очень неплохо каломойше и боголюбову присвоить по числу. Парному и непарному. Затем подождать международную лотерею Какой номер выпадет того и расстрелять. Можно скинуть с 15 этажа - упал, бывает. Другому предложить еще раз лотерею. В этот раз ОБА числа. Не нуреально увкрасть 5 ярдов баксов и к э тим жидам нет вопросов. Это как. ЖИД - литературное слов. Смотри Шевченко
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12.09.2021 00:56 Відповісти
Кожен українець включаючи грудних дітей заплатив за Приватбанк 3700 гривень дозволивши Коломойському і його "камадє" ******** 5,7 мільярда доларів у вкладників... З якого дива бюджет рятував приватний банк? Чому Бєня і решта кошерних ********* досі на свободі?
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12.09.2021 01:27 Відповісти
Все банки созданные украинскими олигархами даже в помине не были нацелены на прибыльную работу в банковском секторе, это была возможность взять деньги у населения рефинансирование НБУ вложить в свои же предприятия полу-банкроты и украсть этот капитал объявив свои финучреждения банкротами, кинув вкладчиков НБУ и кредиторов. Заметьте не упал ни один из банков с европейским капиталом упали только банки наших банкиров аферистов, но хуже всего в этой истории, ни один из этих аферюг не сел, как и почти не потерял другого своего имущества...
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12.09.2021 09:53 Відповісти
лучше бы СНБО присмотрелось к оманским и катарским банкам,а то украинских их клиентов мониторят запдные разведки
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12.09.2021 10:55 Відповісти
Ну и чему темнить?
Давай прямо, по-Ленински - "все банки разорил Порошенко, а деньги - украл!"
И скорее всего по приказу американских спецслужб!
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12.09.2021 11:18 Відповісти
Только не американских, а кацапских!
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12.09.2021 20:55 Відповісти
Головне не перетрудитись. Так може і тиск піднятись. Доречі поверніть їм банки і вклади вкладникам. Да незабудьте клоуни мені повернути різницю в 8 до 40, згоден до 28 за бакс. Шобло підібралось інтєрєсноє. Зажівьйом.
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12.09.2021 20:56 Відповісти
Очередное копание под Порошенко..
Журнал Global Finance, 2016, признал Гонтареву личшим банкиром Европы и улучшил оценку работы главы Нацбанка Валерии Гонтаревой до ,, уровня B+,,
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12.09.2021 21:39 Відповісти
Оце ще один зе маніпулятор - гавкнув для зебілів про відвоювання Криму та Донбасу , а потім візьмемся за Гонтарєву , а значить за Порошенка - тих , що врятували фінансову систему після ригів . А ти , мордате чудо , не бажаєш зайнятися бєнями та татаровими ? А воно несе , що і в тому , що бєня на свободі Порошенко винний ! Цинічні , брехливі , тупі промосковські крадуни .
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13.09.2021 06:29 Відповісти
ооо... почалось, то зараз й Гонтарева буде чиста... й що ж тоді скаже ЗЕ?! Чи Данілов дійсно не розуміє, що грошей в банках вже не було, й справа Привату була по виводу коштів саме в 2014-2015 роках. Як обрали, так й живемо.
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13.09.2021 11:41 Відповісти
Я не гинеколог...но рассмотреть могу！😀😀😀😀😀😀
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13.09.2021 13:03 Відповісти
А что об этом изякаломыйский лично просил? А что так поздновато как то? Ребята, поздно пить Боржоми когда печень/жопа (кому как нравится) отвалилась!!!
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13.09.2021 15:24 Відповісти
Это просто невероятно. Только полный тупица в экономике может так ставить вопрос: как же так, мол, бакни позакрывали, а олигархи появились. То есть фактически Зеля попросил СНБО объяснить ему, Президенту Украины, как функционирует оздоровление банковской системы, а заодно и все остальные отрасли экономики и политики его страны, в которой появляются олигархи.
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13.09.2021 16:39 Відповісти
 
 