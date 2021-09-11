СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос "банкопада" во времена Гонтаревой, – Данилов
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит вопрос "банкопада" и ответственных за него лиц.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на конференции YES Brainstorming, передает Интерфакс-Украина.
"Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины – это как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, банкопадов в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными", – сказал Данилов.
Что касается олигарха Игоря Коломойского, секретарь СНБО отметил, что "если бы не были сообщники в Национальном банке Украины, то он бы никаким образом и не мог бы ничего делать".
"Это институция, которая должна была контролировать все эти вещи, но они и сегодня все работают по своим должностям, они уважаемы. Они (НБУ, – ред.) должны совместно (с СНБО, – ред.) идти к тем процессам, которые мы сегодня предъявляем Игорю Валерьевичу Коломойскому", – сказал секретарь СНБО.
Напомним, так называемым "банкопадом" называют вывод банков с рынка во время банковской реформы под руководством Валерии Гонтаревой. За время, когда она возглавляла НБУ в 2014-2017 годах были изменены требования к устойчивости банков, из-за чего более 80 из них были выведены с рынка.
Будь ласка, зачекайте...
Это и есть причина "банкопада".. ведь не один коломойша так грабил банковскую систему.
т.е. для стабилизации банковской системы, в сооответствии с международными нормами, ПОВЫСИЛИ требования устойчивости и гарантий, закрыли черные двери для махинаций..
В итоге банки-мошенники закрылись и перестали дурить население и красть у них деньги..
И это очень не нравится зеленскому и его хозяину - коломойше
ответь на простой вопрос - в какой стране центробанки отслеживают ВНУТРЕННИЕ переводы и выдачи кредитов?
Ответ - ни в одной стране мира такого нет!
Более того - функции НБУ не предусматривают ничего подобного, так понятнее?
Так поясню - коломойша выводил кредиты (своим компаниям) на ФИЛИАЛ на Кипре..
И это не отслеживалось ни НБУ, и ЦБ Кипра..
Или ты думаешь - коломойша тупой и делал все по-тупому?
Он более 10+ лет обналичивал и выводил кеш на Запад, в ЕС и США.. тоже Порошенко и Гонтарева "виноваты"?
зебилы, вы такие тупые со своим идиотизмом из зомбоящика... ппц.
все очень просто - оно думает что Цензор принадлежит Турчинову и несет какой-то бред про Томос))
Или Гонтарева руководит Банком Англии, или ЦБ Кипра?
470 млрд доларів. Саме на таку суму поданий позов "Привата".
В документе значится, что с "2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) на счета по отмыванию средств [конечных бенефициаров] в "ПриватБанке" на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает ВВП Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).
Чим вам не подобається судочинство в Англії чи Америці? Незалежністю?
ты бы еще цыганам на базаре деньги отнес, под "честнаеслово" - под 30%
Кто же виноват что ты такой лох, что даже не посмотрел инфу об этих конторах))
или ты способно только повторять методички для особо тупых ватников из Г+Г?
того самого г+г - которым рулит коломойша и который тебе рассказывает как "вавсемвинаватпорошенко!"
....Еще более прекрасная схема - участие латвийского банка Коломойского в российском «Ландромате» 2014 года.
В выведении в офшоры 20 миллиардов долларов. В том числе и через Приватбанк, который отмыл около 2 миллиардов.
Курировал схему двоюродный брат российского президента Игорь Путин.
Это, в принципе, разрушает уже и без того подгнивший миф о Коломойском-патриоте.
Но просто еще раз, для памяти. 2014 год, Крым, Донбасс, банк Коломойского, деньги Путина.
Гугли Юркевич УПБ
При Зєлі повернувся в Україну і спокійно грабує українців та малоросів.
Не бачити і не розуміти цієї різниці можуть тільки боти подоляка.
В документе значится, что с "2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) на счета по отмыванию средств [конечных бенефициаров] в "ПриватБанке" на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает ВВП Кипра за тот же период" (стр. 78 искового заявления).
Чим вам не подобається судочинство в Англії чи Америці? Незалежністю?
никаких - слитно. дальше бред безграмотного у..бка можно не читать.)
Ну, той самой что одна з структурних підрозділів Лондонського університету, занимает 2-е место в мире (после Гарвардского университета) в области общественных наук, 15 из 20 дисциплин входят в топ-10 лучших в мире, в том числе политология (3 место), экономика (5 место), журналистика (3 место), социальная политика (3 место), география (3 место) и социология (4 место).
ЛШЭ на протяжении многих лет относится к тройке самых престижных университетов Великобритании. Согласно URAP Centre Ranking, проводящему рейтинги с 2010 года по каждому предмету из области социальных наук, в отдельности по международным отношениям Лондонская школа экономики и политических наук традиционно занимает первое место в мире, опережая со значительным отрывом Гарвардский и Оксфордский университеты.
Просто так, для подгорания пердаков зебилов напомню, что:
1 жовтня 2018 року Валерія Гонтарева стала співробітником Institute of Global Affairs, який входить до складу Лондонської школи економіки. В якості співробітника Інституту Гонтарєва консультуватиме центробанки різних країн світу з теми монетарної політики.
Как ты думаешь - взяли бы её туда с плохой репутацией или подозрениями?)) то то же))
просто вам, зебилы, зомбоящик кастрировал мозги, заменив их ватой..)
США наклало санкції і жде не діждеться коли б коломойського заарештувати на судити а у нас ні гу-гу,ще й коломойшу з ахмєткою нагородять героями України.
- не ещё пятью сорванными операциями...
- не преступным обещанием х**лу в Париже выборов в дынырылыры осенью текущего года ... не преступным приказом не отвечать врагу на фронте
- не итогами "личных контролей" с халатной потерей личного состава.....
- не закрытием оборонных программ и снижением оборонных заказов..
- исключительно поисками говна в позавчерашних трусах конкурентов...
На то он и Совет Национальной Безопасности....
Умиляет святая вера зелеботов в то, что чужое говно делает их собственное говно повидлом... И они начиначиют детсадовскую шарманку "Ой, а вы...а у вас...А вы чем лучше..."... вместо того, чтобы честно сказать: зеля такой же засранец как и петя..это всё разные рожи одного и того же олигархата... .
Грустный итог: вместо того чтоб петей, вовой занимался Сытник, а беней крмпетентные органы США...ВМесто того, чтоб СНБО занималось реакцие на обстрелы Авдеевки, арестом виновников в провалах операций украинской разведки из-за"кротов" в верхах...Венедиктова работу Сытника блокирует, а СНБо занимается безопасностью оборзевшего слуги народа сильно вошедшего в роль императора...
Пирамида настоящая.
А когда узнал, что его скоро прикроют, переписал всё имущество, вплоть до офисных столов на другие свои фирмочки.
Так на кого нам обижаться, на Гонтарёву или на того косоглазого ****** и его мамашу-ведьму?
Портнов підтвердить.
Давай прямо, по-Ленински - "все банки разорил Порошенко, а деньги - украл!"
И скорее всего по приказу американских спецслужб!
Журнал Global Finance, 2016, признал Гонтареву личшим банкиром Европы и улучшил оценку работы главы Нацбанка Валерии Гонтаревой до ,, уровня B+,,