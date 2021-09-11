СНБО по поручению Зеленского рассмотрит вопрос "банкопада" во времена Гонтаревой, – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рассмотрит вопрос "банкопада" и ответственных за него лиц.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на конференции YES Brainstorming, передает Интерфакс-Украина.

"Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины – это как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, банкопадов в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными", – сказал Данилов.

Что касается олигарха Игоря Коломойского, секретарь СНБО отметил, что "если бы не были сообщники в Национальном банке Украины, то он бы никаким образом и не мог бы ничего делать".

"Это институция, которая должна была контролировать все эти вещи, но они и сегодня все работают по своим должностям, они уважаемы. Они (НБУ, – ред.) должны совместно (с СНБО, – ред.) идти к тем процессам, которые мы сегодня предъявляем Игорю Валерьевичу Коломойскому", – сказал секретарь СНБО.

Напомним, так называемым "банкопадом" называют вывод банков с рынка во время банковской реформы под руководством Валерии Гонтаревой. За время, когда она возглавляла НБУ в 2014-2017 годах были изменены требования к устойчивости банков, из-за чего более 80 из них были выведены с рынка.