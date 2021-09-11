Киев готовит выпуск муниципальных облигаций на 1,1 миллиарда
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Власти Киева планируют разместить облигации на сумму до 1,1 млрд грн, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило предстоящему выпуску ожидаемый долгосрочный рейтинг "B(EXP)".
Как отмечается в пресс-релизе агентства, присвоение финального рейтинга будет зависеть от получения окончательной документации, передает Интерфакс-Украина.
По данным Fitch, Киев планирует осуществить выпуск внутренних облигаций объемом до 1,1 млрд грн тремя частями: один транш на 300 млн грн и два транша по 400 млн грн "с единовременным погашением по наступлении окончательных сроков погашения данных траншей в период между 2024 и 2026 годами".
Предполагается, что поступления от облигаций пойдут на финансирование инвестиций в инфраструктуру.
"Рейтинг облигаций Киева находится на одном уровне с его долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ), поскольку облигации будут представлять собой приоритетные необеспеченные обязательства города, и будут являться равными по очередности исполнения с его другими приоритетными необеспеченными обязательствами", – пояснило агентство.
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