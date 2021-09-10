Новые блоки по технологии Westinghouse будут строить на существующих АЭС, – министр энергетики

Меморандум между НАЭК "Энергоатом" и американской компанией Westinghouse предусматривает строительство энергоблоков на уже существующих атомных электростанциях.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Укринформ.

"В подписанном меморандуме речь идет о постройке блока на Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, и затем о постройке еще 4 блоков на существующих станциях", – сказал Галущенко.

Он уточнил, что планируется достроить два блока на Запорожской АЭС и по одному блоку на Ривненской и Южно-Украинской АЭС.

Министр также сообщил, что финансовый резерв для снятия с эксплуатации ядерных установок наполнен примерно на 5 млрд грн. Однако, по словам Галущенко, вопрос вывода из эксплуатации первых блоков атомных станций (два блока РАЭС) будет изучаться ближе к 2030 году.

Как сообщалось, 31 августа госпредприятие НАЭК "Энергоатом" и американская корпорация Westinghouse подписали меморандум о совместной достройке энергоблока Хмельницкой АЭС, а в дальнейшем – еще 4 атомных энергоблоков. Стоимость проекта оценивается в $25-30 млрд.